Xì Dách KUBET – Tựa game casino mê hoặc lòng người tại KU Casino

Posted on

Blacjack hay Xì Dách là tên gọi của một trong những game bài Casino đậm tính chiến thuật thú vị bậc nhất của tất cả các sòng bạc online bên cạnh các loại hình như Baccarat Kubet, Rồng Hổ Kubet, trong đó có KU Casino – KUBET. Game bài này vốn nổi tiếng là trò chơi dân gian được phổ biến rộng rãi vào các dịp lễ Tết. Việc thắng thua cũng mang đầy phẩm chất trí tuệ của người chơi, bởi vậy không ngạc nhiên khi tất cả những ai có chỉ số IQ cao đều đam mê bộ môn Blackjack này

Đối với Xì Dách Kubet, ngoài những luật chơi thông thường áp dụng ở ngoài đời, thì KU Casino còn có thêm một vài những phần thưởng lớn khác, những tỷ lệ cược dễ ăn hơn, bởi vậy nên không có gì ngạc nhiên khi hội viên mới của KUBET sẽ bị choáng ngợp khi bước vào phòng chơi Blackjack (vì có quá đông người đang chơi)

Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản của KUBET, tại sao không đăng ký ngay một tài khoản ngay dưới đây để nhận ngay 128k tiền cược thử miễn phí để chơi Xì Dách ăn tiền ngay và luôn nhỉ?

Hướng dẫn đăng nhập KU casino – KUBET để chơi game Xì Dách online nhanh

Với những ai đã quen với chơi xì dách ở ngoài đời cũng sẽ vô cùng dễ dàng để có thể tiếp cận đánh xì dách online tại KU casino:

Lưu ý nếu bạn đã có tài khoản, hãy đăng nhập vào sảnh 3D game bài tại danh mục Menu chính

Sau khi vào sảnh KU Casino game bài, bạn nhấn chọn vào bàn chơi và chọn game Xì Dách (lưu ý chỉ áp dụng cho nhà cái KU Casino thôi nhé)

Một giao diện bàn chơi mới hiện ra, lưu ý là để chơi được, bạn phải nhấn nút vào chỗ

Bạn thấy trong hình minh họa kể trên, có nút vào ngồi không, nếu bạn không nhấn vào đó thì bạn chỉ là đang đứng xem thôi nhé.

Sau khi vào chỗ rồi thì bạn có thể đặt cược và bắt đầu chơi được rồi. Nhưng đừng vội, hãy tìm hiểu luật chơi trước đã nhé. Mặc dù có thể bạn biết về game Xì Dách ở ngoài đời rồi, tuy nhiên khi lên đánh online, sẽ có thêm một vài điều luật nữa mà KUBET sẽ tiết lộ ngay sau đây

Những luật chơi cơ bản và thú vị của Xì Dách

Khác với Xì Dách ngoài đời chỉ có 1 bộ bài 52 lá, Xì Dách online sử dụng tới 8 bộ bài Poker lên tới 416 lá bài để hạn chế khả năng nhớ bài của người chơi (tránh gian lận)

Ở trên hình, khi bắt đầu vào chơi, ở nhà cái sẽ có 3 vị trí đặt cược của người chơi, bạn phải nhấn vào ngồi để có thể đặt cược. Ở KUBET, mức cược tối thiểu cho 1 ván là 10 điểm và tối đa là 50.000 điểm. Điều đặc biệt là bạn có thêm một vị trí đặt cược nhà cái Quắc (nhà cái quắc là gì bạn đọc tiếp sẽ hiểu ngay nhé), điểm cược tối đa cho nhà cái Quắc chỉ là 5000 điểm thôi

Sau khi đặt cược xong, nhà cái sẽ phát cho mỗi người chơi 2 lá bài. Để thắng một ván đấu Blackjack, bạn phải có số điểm lớn hơn nhà cái, và đạt mức điểm an toàn trong khoảng 16-21 điểm. Nếu sau khi phát 2 lá bài mà bạn đạt ít hơn số điểm an toàn, bạn có quyền rút thêm lá bài thứ ba, thứ tư hoặc nhiều hơn, cho tới khi đạt đủ số điểm an toàn thì thôi.

Nếu bạn rút thêm 3 lá bài mà tổng 5 con vẫn bé hơn hoặc bằng 21 điểm, bạn thắng bài, gọi là thắng Ngũ Linh

Nếu bạn rút thêm bài (không kể mấy lá) mà tổng điểm hơn 21, gọi là Quắc

A. Nếu có trường hợp nhà cái quắc đồng thời nhà con nhỏ hơn 21 điểm thì nhà con thắng.

B. Khi nhà con quắc thì nhà cái tất nhiên sẽ thắng.

C. Khi nhà cái và nhà con đều quắc thì ở sòng online nhà cái sẽ thắng.

Sự thú vị của Xì Dách Kubet là cho phép người chơi được quyền làm chủ ván chơi. Mỗi người được phát 2 quân bài sau khi đặt cược, và khi chơi ở ngoài đời họ có quyền làm trò tâm lý để khiến nhà cái không sợ mà mở bài. Cơ hội chiến thắng hoàn toàn có thể thành hiện thực với những khuôn mặt cool ngầu.

Tuy nhiên với game Xì Dách Kubet thì nhà cái luôn luôn mở bài của bạn, nên mấy khuôn mặt tâm lý tỏ vẻ không có tác dụng trước máy tính. Tuy nhiên nếu bài yếu, bạn hoàn toàn có thể cược thêm bảo hiểm (là một tính năng mà ngoài đời không có, còn mạnh hơn việc úp bài nhận thua)

Vì 3 vị trí nhà con là người chơi hoàn toàn độc lập, nên bạn có thể cược nhiều nhà con cùng lúc, tuy nhiên với kinh nghiệm của những cao thủ thì họ khuyên bạn chỉ nên “bỏ hết trứng vào một giỏ” thôi nhé.

Một vài vị trí đặc biệt tính điểm trong Xì Dách: Bài vừa mở 2 con đã có ngay xì dách, hoặc bài có chứa con A tính điểm như thế nào

Xì Dách con xì tính mấy điểm?

Con A (xì) có thể tính là 1 điểm hoặc 11 điểm tùy vào cách người chơi định nghĩa. Nếu họ phát được 2 lá bài mà 1 lá là A, 1 lá là 9 thì họ có quyền tính điểm là 20 (lúc này A đạt 11 điểm)

Nhưng nếu họ có 3 con bài đã rút là 2,3,5 thì khi rút thêm 2 con A nữa, mỗi con chỉ tính 1 điểm vẫn hợp lệ. Lúc này gọi là ngũ Linh

Xì Dách bao nhiêu là đủ tuổi

Xì dách ngoài đời, tùy vào từng địa điểm nhưng chỉ cần 16 điểm là đủ tuổi. Một số sòng bạc họ không quy định số tuổi tối thiểu. Bạn có quyền úp bài dù điểm của bạn chỉ là 15

Xì Dách cái bao nhiêu được xét

Xì Dách nhà cái ngoài đời có thể xét thoải mái, còn ở nhà cái online, thì họ chắc chắn sẽ mở bài bất chấp kết quả

Ngũ linh là gì? Xì Dách có hơn ngũ linh không?

Như đã giới thiệu, ngũ linh là một hình thức mà rút 5 lá bài tổng cộng mà điểm vẫn dưới 21 điểm. Còn Xì Dách là mở ra ngay quân A và một quân bài tây bất kỳ J,Q,K. Khi mở được 2 bài xì dách thì người chơi chắc chắn thắng ván bài.

Trong xì dách online, không tồn tại khái niệm Ngũ linh

Còn khá nhiều quy luật hay ho về cách đặt cược online đối với game xì dách, các bạn hội viên mới của KUBET hoàn toàn có thể sử dụng ngay tiền cược 128k để đặt cược thử, tìm hiểu thêm một vài vị trí như Đặt cược gấp đôi, cược bảo hiểm giảm thua 1/2 tiền cược, hay cược nhà cái quắc tỷ lệ điểm như thế nào

Loại bài Tỉ lệ 7 lá bài trở lên 50 6 lá bài 12 5 lá bài 4 4 lá bài 3 3 lá bài 1.5

Kinh nghiệm chơi bài Blackjack siêu hay

Ngoài việc phụ thuộc vào may mắn thì người chơi hoàn toàn có thể sử dụng trí tuệ của mình để phán đoán, khiến cho việc đặt cược kiếm tiền từ Blackjack trở nên khả thi hơn

Dưới đây là tổng hợp một vài kinh nghiệm xương máu từ các cao thủ đã chia sẻ trong các group Zalo về Casino, được KU Casino – KUBET tổng hợp lại, hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn

Cách rút xì dách không quắc

Nếu bạn có điểm từ 17 điểm trở lên, hãy dừng kéo bài. Dù nhà cái đã sử dụng tới 8 bộ bài Poker để trộn lẫn, tăng khả năng tránh gian lận. Tuy vậy việc xuất hiện các quân bài từ 5 điểm trở lên khi rút lá bài số 3, vẫn rất rất lớn

Nếu bạn không muốn quắc, đừng dại mà rút khi điểm 2 lá bài đầu đã đủ 17 điểm trở lên

Khi tổng điểm từ 12-16, hãy rút thêm bài

Đây là điều bắt buộc. Bởi lúc này nếu không rút thì kể cả khi không đủ tuổi, khả năng thua của bạn vẫn rất cao vì hiếm khi điểm nhà cái dưới 15.

Và khi bạn rút, khả năng Quắc của bạn cũng thấp hơn nhiều. Cứ tự tin rút thêm bài thôi

Nhớ bài

Chỉ có 8 bộ bài 52 lá, nghĩa là tổng 416 lá bài tất cả. Mỗi ván tối đa 7 lá, tối thiểu 2 lá, 3 người chơi thì bạn tối đa chỉ có 18 ván để xài hết bộ bài này. Bạn có thể chú ý và lập bảng excel để đếm số quân bài xuất hiện. Sau 17 ván, bạn có thể hoàn toàn dự đoán được số điểm của ván thứ 18

Đấy là trong điều kiện lý tưởng, khi cả 3 nhà con đều chơi đủ 17 ván, và điều kiện tiên quyết là ván nào nhà cái cũng phải rút ít nhất 3 lá bài

Còn ở điều kiện bình thường, hãy lập bảng cho 51 ván liên tiếp, và bạn sẽ là vua ở ván thứ 52

Kết luận

Hy vọng những kinh nghiệm kể trên sẽ giúp bạn từng bước từng bước trở thành cao thủ chơi xì dách Kubet nói riêng và tai các sòng bạc nói chung. Chúc bạn may mắn khi tham gia chơi bài thú vị và trí tuệ này