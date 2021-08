Tết đánh con gì may mắn và phát tài

Hiện nay, rất nhiều người chơi lô đề rất quan tâm đến ngày Tết đánh con gì để có thể dễ trúng nhất. Tết trong quan niệm của người Việt Nam đây là những ngày của đầu năm, nó vô cùng quan trọng và có thể ảnh hưởng đến cả năm đó. Để có thể hiểu rõ hơn về chủ đề này thì xin mời các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nhé!

Mùng 1 tết đánh con gì dễ trúng nhất

Trước khi trả lời cho câu hỏi tết đánh con gì thì đầu tiên các bạn phải hiểu rõ về ngày mùng 1 Tết. Mùng 1 tết là ngày đầu tiên của một năm mới, ngày này rất quan trọng bởi vì nó là ngày đầu tháng đầu năm cho nên làm việc gì cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến các bạn cả năm đó. Chính vì vậy mà rất nhiều người kiêng kị và cẩn trọng trong những ngày này.

Đối với việc được “người cõi trên” cho 1 con số may mắn để chơi lô đề vào ngày này mà nói thì điều này đối với những người tin vào tâm linh thì đây là một điều vô cùng may mắn. Nếu như các bạn tò mò thì có thể thử vận may của mình nhé. Và mọi người cần chú ý là không nên quá lạm dụng để có thể điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bản thân bạn.

Đối với mùng một tết thì nên đánh số đề con gì?

Có rất nhiều người chơi thắc mắc rằng mùng 1 tết đánh con gì. Thì chúng tôi đã qua cách tính của các chuyên gia và tổng hợp những số đề chuẩn xác nhất. Cụ thể như sau:

Ngày mùng 1 nếu trời âm u đánh số: 02- 61

Ngày mùng 1 nếu trời mưa đánh số: 57- 92

Ngày mùng 1 nếu trời nắng đánh số: 40- 97

Ngày mùng 1 nếu gặp động vật chết đánh số: 36- 83

Ngày mùng 1 nếu được cho tiền hãy đánh số: 50- 63

Trong Ngày mùng 1 nếu bị mất đồ thì đánh số: 28- 88

Ngày mùng 1 nếu bị chửi hãy đánh số: 71- 80

Ngày mùng 1 nếu bị đánh thì đánh ngay số: 56- 65

Ngày mùng 1 nếu nhặt được tiền hãy đánh ngay cặp lô: 75- 51

Ngày mùng 1 nếu bị chảy máu hãy đánh ngay con số: 09- 41

Ngày mùng 1 nếu bị đòi nợ hãy đánh ngay con số: 13- 65

Ngày mùng 1 nếu làm rơi vỡ đồ thì nên đánh số: 38- 81

Ngày mùng 1 nếu té ngã xe hãy đánh ngay cặp số: 78- 99

Ngày mùng 2 tết đánh con gì để kiếm lộc đầu xuân

Rất nhiều các anh em chơi lô đề online thắc mắc là tại sao nên đánh đề vào ngày mùng 2 mà không phải là ngày mùng 1. Xưa này ông cha ta có câu “Vào ngày mùng 1 là thời điểm mà đất trời thay đổi sau 1 năm tuần hoàn, đây cũng chính là lúc mà vận mệnh của mỗi người chúng ta trong 1 năm sẽ được định đoạt”. Bởi vậy mà người xưa đã cho rằng vào ngày này thì không nên tiêu tiền vào việc gì cả.

Nếu như các bạn không muốn mất dông cả năm cũng như không muốn gặp một số chuyện ảnh hưởng tới tiền bạc. Thì mọi người hết sức kiên nhẫn và chờ đợi cho đến ngày mùng 2 để có thể tìm kiếm những điều may mắn đầu năm dành cho mình. Sau đây là các con số để trả lời cho câu hỏi mùng 2 tết đánh con gì cho các bạn tham khảo nhé:

Nếu ngày mùng 2 tết thời tiết âm u thì các bạn hãy đánh ngay cặp số: 45- 64 của đài miền Nam nhé.

Nếu ngày mùng 2 tết trời đổ mưa lớn và các bạn không thể đi chơi đâu. hãy đánh ngay cặp lô: 23-97.

Nếu ngày mùng 2 tết trời nắng đẹp thì các bạn hãy đánh ngay cặp số: 09- 96.

Nếu ngày mùng 2 tết các bạn được người khác lì xì vào thì nên đánh ngay cặp số: 59- 95.

Nếu ngày mùng 2 tết các bạn nhặt được tiền thì hãy đánh ngay cặp số: 35- 71 nhé.

Con số may mắn qua 12 con giáp

Đây là các con số may mắn có mối liên quan tương ứng với Ngũ hành, trong đây sẽ có 2 con giáp thuộc Kim, 2 con giáp thuộc Mộc, 2 con giáp thuộc Thủy, 2 con giáp thuộc Hỏa và 4 con giáp thuộc Thổ. Các bạn hãy dựa vào tuổi của chính mình, và dựa vào năm nay là năm con gì để có thể chốt con số may mắn cho mình nhé.

Tuổi Tý thuộc vào hành Thủy và con số may mắn đó là: 1 và 6.

Tuổi Sửu thuộc vào hành Thổ và con số may mắn đó là: 0 và 5.

Tuổi Dần thuộc vào hành Mộc và con số may mắn đó là: 2 và 7.

Tuổi Mão thuộc vào hành Mộc và con số may mắn đó là: 3 và 8.

Tuổi Thìn thuộc vào hành Thổ và con số may mắn đó là: 5 và 0.

Tuổi Tỵ thuộc vào hành Hỏa và con số may mắn đó là: 2 và 7.

Tuổi Ngọ thuộc vào hành Hỏa và con số may mắn đó là: 2 và 7.

Tuổi Mùi thuộc vào Hành Thổ và con số may mắn đó là: 5 và 0.

Tuổi Thân thuộc vào hành Kim và con số may mắn đó là: 4 và 9.

Tuổi Dậu thuộc vào hành Kim và con số may mắn đó là: 4 và 9.

Tuổi Tuất thuộc vào hành Thổ và con số may mắn đó là: 5 và 0.

Tuổi Hợi thuộc vào hành Thủy và con số may mắn đó là: 1 và 6.

Kết luận

Bài viết trên đây của chúng tôi đã tổng hợp những thông tin chi tiết về Tết đánh con gì cho các bạn có thể tham khảo. Hy vọng với bài viết này sẽ đem lại thật nhiều điều hữu ích tới các bạn nhé.