Trận cầu sớm của vỏng 3 EFL Cup sẽ chứng kiến Norwich City đấu với Liverpool tại sân nhà Carrow Road. 2 đội đã gặp nhau ở vòng mở màn Premier League và Liverpool thắng dễ 3-0. Hiện tại, The Kop đang đứng đầu bảng trong khi Norwich đội sổ. Soi kèo Norwich City vs Liverpool – 01h45 ngày 22/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Norwich City hy vọng sẽ trở lại ở đây sau trận thua 1-3 ở Premier League trước Watford cũng mới thăng hạng như họ ngay trên sân nhà. Trong trận đấu đó, Norwich City kiểm soát 48% thời gian cầm bóng và 12 cú sút trúng khung thành, nhưng chỉ 5 lần trúng đích, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Norwich City là Teemu Pukki (35 ‘).

Trong khi Sadio Mane ghi bàn thắng thứ 100 cho Liverpool trong chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, san bằng và phá kỷ lục lần lượt do Kevin Keegan và Robin van Persie thiết lập. 2 bàn còn lại của Liverpool do công của Salah cùng Naby Keita, họ đang tiếp tục đứng đầu bảng Premier League sau 5 vòng trong khi Norwich dưới thời HLV Daniel Farke đã toàn thua 15 trận liền gần đây ở Ngoại Hạng Anh. Do đó, Norwich rất dễ thua kèo trận này dù được Liverpool chấp tận 1 bàn vì họ từng bị The Kop đánh bại tới 13 lần tại 15 trận gần đây so tài ở riêng Premier League cũng như bị The Kop loại ở cả 2 lần trước đó tại riêng cúp Liên đoàn.

Dự đoán: Liverpool -1.0

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Anh em nên mạnh dạn bỏ tiền cược vào cửa Tài trận này khi mà có đến 8 lần nổ quá 2.75 trái – mức Tài xỉu nhà cái cung cấp trận này khi đôi bên gặp nhau trong 10 trận gần nhất và Liverpool cũng có tới 3 bàn thắng xuất hiện trung bình mỗi trận ở 6 trận gần đây. 8 trận gần nhất cũng có tận 7 lần Chim hoàng yến kết thúc ít nhất 3 bàn kèm theo mạch 5 trận liền gần đây đá sân nhà đều dính cảnh này.

Dự đoán: Tài 2.75

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

3 trận gần đây mà 2 đội so tài đều hết trận ít nhất 9 pha phạt góc cùng 4 lần tương tự tại 6 trận gần nhất của Norwich. Trong khi Liverpool cũng kết thúc trận quá 10 pha đá góc ở 7 trận liên tiếp gần đây, do đó NHM nên bỏ tiền vào cửa Tài góc trận này.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Norwich City: Tim Krul, Xavi Quintilla, Andrew Omobamidele, Hanley Grant, Bali Mumba, Kenny Mclean, Kieran Dowell, Jacob Sorensen, Todd Cantwell, Emiliano Buendia, Teemu Pukki.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Thiago, Henderson; Salah, Jota, Mane.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Với dàn sao dự bị có những cái tên như Minamio, Origi, Naby Keita thì Liverpool vẫn dư sức đả bại Norwich ở cúp Liên đoàn như 2 lần trong quá khứ.