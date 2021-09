Soi kèo Man United vs Newcastle 21h00 ngày 11/09/2021

Posted on

Manchester United tiếp đón Newcastle United trên sân nhà Old Trafford ở trận đấu thuộc vòng 4 Premier League được dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Bởi Cristiano Ronaldo đã sẵn sàng cho trận ra mắt Man Utd ở lần trở lại sau 12 năm nên mọi con mắt sẽ đổ dồn về siêu sao người Bồ Đào Nha. Soi kèo bóng đá Man United vs Newcastle 21h00 ngày 11/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet86.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Quỷ đỏ đã may mắn hơn khi đánh bại Wolverhampton ở vòng thứ 3 khi Bầy sói bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhưng chiến thắng đã giúp họ leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Manchester United là một trong những ứng viên hàng đầu cạnh tranh mọi danh hiệu trong mùa giải này và với việc Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo sẽ hòa nhập tốt sau kỳ tập trung ĐTQG vừa qua thì NHM có quyền kỳ vọng Qủy đỏ sẽ thi đấu bùng nổ trong thời gian tới. Việc phải chấp tới 2 trái sẽ không ảnh hưởng tới cửa thắng kèo của Man Utd ở trận này do họ đã khiến Chích chòe phơi áo tới 5 lần tại 6 lần gần đây so tài. Ở 4 trận xa nhà gần nhất cũng có 3 lần Newcastle không thể vượt ải handicap.

Dự đoán: Man United -2.0

Xem trực tiếp bóng đá tối nay:

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Khả năng nổ Tài trận này là rất cao dù nhà cái niêm yết tỷ lệ kèo Over/under lên đến 3.25 trái do 6 trận gần nhất mà 2 đội gặp nhau có đến 4 trận kết thúc quá mức này. 5 trận gần đây cũng có 3 lần Qủy đỏ hết trận ít nhất 4 bàn và 4 trận gần nhất thì Newcastle cũng có 2 lần làm được điều này.

Dự đoán: Tài 3.25

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

10 trận gần đây mà 2 đội gặp nhau thì có đến 9 trận Man United hưởng nhiều phạt góc hơn Newcastle cùng việc kết thúc 5 trận liền gần nhất đều từ 9 pha phạt góc trở lên. Trong khi Newcastle cũng có 4 lần hết trận ít nhất 9 quả đá góc, vì thế theo cửa tài góc trận này rất dễ thu về tiền lời.

Dự đoán: Xỉu

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Man Utd: De Gea, Varane, Luke Shaw, Harry Maguire, Bissaka, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, McTominay, Mason Greenwood, Martial, Ronaldo.

Newcastle: Karlow, Jamal Lewis, Fernandez, Rose, Ciaran Clark, Shelvey, Paul Dummett, Almiron, Ritchie, Jeff Hendrick, Callum Wilson, Jacob Murphy.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Cả Scott McTominay và Marcus Rashford vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng Jadon Sancho sẽ kịp ra sân cho cuộc đụng độ với Magpies. Newcastle United đã khởi đầu mùa giải khá chậm chạp và khi thấy CR7 đã trở lại Man Utd, bất cứ điều gì ngoại trừ chiến thắng trên sân nhà cho Qủy đỏ tại trận này sẽ là một bất ngờ lớn. 2 trụ cột ở tuyến giữa của Chích chòe là Jonjo Shelvey cùng Isaac Hayden đều đang chấn thương.