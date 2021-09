Posted on

Trận đấu tại vòng 3 Carabao Cup của Man City sẽ là màn so tài với Wycombe đang thi đấu tại League One. Man City mới ngã ngựa tại Ngoại Hạng Anh bởi Southampton còn Wycombe đang đứng top đầu Hạng Nhì Anh. Soi kèo Man City vs Wycombe Wanderers – 01h45 ngày 22/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet86.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Man City đã gây thất vọng trước một Southampton kiên cường và tại Etihad vào thứ Bảy tuần trước trong khuôn khổ vòng 5 Premier League. Các nhà vô địch còn chứng kiến ​​một bàn thắng do lỗi việt vị trong một màn trình diễn kém cỏi của đoàn quân HLV Pep Guardiola. Rõ ràng là Man City đang có tinh thần không tốt và họ cũng sẽ tung ra nhiều quân bài dự bị ở trận này.

Trong khi Wycombe đã bất bại 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Sau thất bại ngày khai mạc trước Sunderland, họ bất bại 8 trận sau đó, 2 trong số đó là các chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước Stevenage và Exeter tại Carabao Cup. Do đó Wycombe rất dễ thắng kèo trận này khi còn được chấp ty le keo tới 3.25 bàn thắng, nên nhớ họ thua có 1 lần trong 8 trận sân khách gần đây.

Dự đoán: Wycombe -3.25

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

9 trận đấu phải làm khách gần đây chứng kiến Wycombe hết trận tối đa 3 bàn tới 6 lần cùng 7 lần tương tự ở 11 trận gần nhất. Man City cũng giữ sạch lưới 5 lần tại 9 trận gần đây và cất nhiều trụ cột trận này nên khó thể hiện được sức mạnh tấn công tốt nhất, Vì thế theo cửa Xỉu trận này dễ thu về tiền lời do nhà cái niêm yết kèo Over/under trận này tới 4 bàn thắng.

Dự đoán: Xỉu 4.0

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

7 trận đấu gần đây chứng kiến Man City hết trận ít nhất 9 quả phạt góc tới 6 lần cùng 8 lần tương tự ở 10 trận gần nhất của Wycombe. Khi xa nhà 10 trận gần đây cũng có 7 lần Wycombe kết thúc trận từ 9 quả góc trở lên, vì thế NHM nên bỏ tiền cược vào cửa tài góc.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Man City: Zack Steffen, Walker, Romeo Lavia, Laporte, Zinchenko, Nathan Ake, Rodri, Gundogan, Mahrez, Jesus, Ferran Torres.

Wycombe: F. Onyedinma, J. Knight, Jacobson, A. Muskwe, J. McCarthy, U. Ikpeazu, D. Adeniran, R. Tafazolli, D. Wheeler, Bloomfield, R. Allsopp.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Man City đã thắng 3 trận và hòa một tại Etihad, ghi được 16 bàn thắng trong quá trình này còn đối thủ của họ hiện đang đứng thứ 5 tận League One tức kém họ tận 2 hạng đấu với 14 điểm sau 7 trận đấu cho đến nay. Vì thế có tung nhiều cầu thủ trẻ đi nữa thì họ vẫn dễ ca khúc khải hoàn trận này.