Manchester City đối đầu với đại diện thành London là Crystal Palace tại Sân vận động Etihad trong trận đấu vòng 10 Premier League vào thứ Bảy này. Soi kèo Man City vs Crystal Palace – 21h00 ngày 30/10/2021 từ các chuyên gia của Kubet86.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Nhìn lại 6 trận đối đầu gần đây giữa 2 đội kể từ ngày 22/12/2018 cho thấy Manchester City đã thắng 4 trong số này còn Crystal Palace chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn. Đây cũng là trận thứ 200 của HLV Pep Guardiola dẫn dắt Man City và dù có thua trận này đi nữa thì ông vẫn đang là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất tại Premier League cho những HLV đã đạt cột mốc này với 146 chiến thắng. Do đó The Citizens rộng cửa thắng kèo chấp 1.75 bàn thắng trận này do cũng giành tới 9 thắng lợi ở 12 trận gần đây tiếp đón Đại bàng trên sân nhà.

Dự đoán: Man City -2.0

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Có tổng cộng 21 bàn thắng được ghi từ 2 CLB trong 6 trận đấu gần nhất giáp mặt nhau với 15 bàn trong số đó của The Citizens và 6 bàn được ghi bởi The Eagles, số bàn thắng trung bình mỗi trận lên tới 3.5 bàn. Manchester City của Pep Guardiola đã ghi bàn 13 lần trong 6 trận ra quân gần nhất và chiều ngược lại, số bàn thắng được ghi vào lưới họ trong thời gian đó cũng lên tới 6 bàn.

6 trận sân khách gần đây thì Crystal Palace cũng đều thủng lưới từ 2 bàn trở lên và có chuỗi 4 trận liên tiếp gần nhất chứng kiến hết trận quá 2,5 bàn thắng. Do đó NHM nên tự tin bỏ tiền vào cửa Tài trận này dẫu nhà cái niêm yết mức Tài xỉu lên tận 3,25 trái.

Dự đoán: Tài 3.25

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

10 trận gần nhất 2 CLB chạm mặt nhau có đến 8 lần hết trận ít nhất 10 quả phạt góc và 2 trận liền gần đây của Man City cũng đều dính cảnh này. Trong 6 trận gần đây thì Palace cũng kết thúc trận quá 9 tình huống đá góc, do đó anh em nên mạnh dạn theo cửa Tài góc trận này.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Man City: Ederson Moraes; Cancelo, Ruben Dias, Nathan Ake, Oleksandr Zinchenko; Rodri, Gundogan, Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Jack Grealish.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Ayew, Riedewald, Schlupp, Eze; Zaha, Benteke.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Gabriel Jesus đang có phong độ cực cao khi nổ súng 3 lần cùng 6 pha kiến tạo, do đó hãy kỳ vọng vào việc anh sẽ ghi bàn tại trận này đem về chiến thắng đậm trên sân nhà cho Man City trước Palace đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH.