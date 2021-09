Soi kèo Juventus vs Chelsea – 02h00 ngày 30/09/2021

Posted on

Đây sẽ là lần đầu tiên The Blues tiếp đón Bà đầm già kể từ năm 2012, khi họ thua 0-3 tại Turin. Nhưng hiện tại Chelsea đang là ĐKVĐ Champions League và họ sẽ so tài với nhau tại lượt trận thứ 2 bảng H, 2 đội đều giành chiến thắng ở ngày ra quân. Soi kèo bóng đá Juventus vs Chelsea – 02h00 ngày 30/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

The Blues có thành tích xuất sắc ở vòng bảng và Tuchel cũng tự hào có tỷ lệ thắng ấn tượng không kém là 68%, cao thứ 3 so với bất kỳ huấn luyện viên nào trong giải đấu đã dẫn dắt ít nhất 20 trận vòng bảng, chỉ xếp sau Jupp Heynckes (73%) và Guardiola (71%). Chelsea đã giành chiến thắng cả 3 trận gần đây (Champions League) trong khi Juventus đón tin buồn vào cuối tuần này khi tiền đạo Alvaro Morata và Paolo Dybala tập tễnh trong trận gặp Sampdoria với chấn thương gân khoeo và đùi tương ứng. Juventus đã thua trận đấu gần nhất tại Champions League trước một đại diện nước Anh, họ chịu thất bại 2-1 trên sân nhà trước Manchester United vào tháng 11 năm 2018, vì thế họ rất dễ nếm mùi thua kèo như 6 lần tương tự tại 7 trận gần đây ở mọi giải đấu dù được chấp 0.5 trái.

Dự đoán: Chelsea -0.5

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Juventus đã chứng kiến hơn 2,5 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất với Chelsea trên mọi đấu trường và Juventus đều ghi ít nhất 2 bàn trong 3 trận gần đây gặp Chelsea trên mọi đấu trường. Ngoài ra có hơn 2,5 bàn thắng được ghi trong 7 trận gần đây của Juventus (Champions League) và Chelsea cũng hết trận ít nhất 3 bàn tới 5 lần ở 7 trận sân khách gần nhất. Do đó NHM nên theo cửa Tài trận này do Juve cũng nổ quá 2.25 bàn – mức Tài xỉu nhà cái cung cấp trận này khi full-time tới 7 lần tại 9 trận sân nhà gần đây.

Dự đoán: Tài 2.25

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

Juventus hết trận tối đa 8 quả phạt góc tới 3 lần trong 4 trận gần đây và họ rất dễ hưởng ít tình huống đá góc hơn Chelsea trận này. Chelsea thì kết thúc trận từ 12 trái góc trở lên cả 4 trận xa nhà gần đây, vì thế NHM nên theo cửa Tài góc.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Juventus (4-4-2): Wojciech Szczesny; Alex Sandro, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado; Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Dejan Kulusevski, Moise Kean.

Chelsea (3-4-3): Edouard Mendy; Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rudiger; Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, N’Golo Kante; Hakim Ziyech, Kai Havertz, Romelu Lukaku.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Một trong những điểm mạnh của Chelsea đã được thể hiện rõ ràng kể từ khi Tuchel nắm quyền là sự ổn định trong phòng ngự của họ. Bản thân Juventus thường được biết đến với những phẩm chất ở hàng thủ nhưng năm 2021 chứng kiến họ chỉ giữ sạch lưới một trận trong 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Vì thế khả năng Chelsea ca khúc khải hoàn khi rời đất Italia trận này là rất cao do đang có phong độ tốt hơn.