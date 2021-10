Soi kèo Juventus vs AS Roma – 01h45 ngày 18/10/2021

Posted on

Juventus đang trên đà hồi sinh sẽ tiếp đón AS Roma trong trận cầu áp chót vòng 8 Serie A. Bà đầm già đang đứng thứ 7 và đang kém đại diện thủ đô 4 điểm dù có cùng 2 thất bại từ đầu mùa. Soi kèo bóng đá Juventus vs AS Roma – 01h45 ngày 18/10/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á

Chỉ trước Inter (85), Juventus đã thắng nhiều trận tại Serie A hơn Roma (83), trong khi chỉ trước Lazio (275), Bianconeri ghi được nhiều bàn thắng hơn trong các trận đấu với Giallorossi (269). Juventus đã thắng 9 trong số 10 trận Serie A gần đây chơi trên sân nhà Allianz trước và Giallorossi có thể trở thành đội đầu tiên mà Bà đầm già thắng 10 trận tại sân vận động Allianz Arena kể từ khi nó mở cửa vào năm 2011. Juventus đã thắng 3 trận Serie A gần nhất và có thể có 4 trận thắng liên tiếp trong giải đấu này lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020, vì thế có chấp 0.5 bàn đi nữa thì cửa thắng kèo của Juventus trận này vẫn khá rộng do Roma cũng nếm mùi thua kèo tới 11 lần tại 14 trận xa nhà gần đây.

Dự đoán: Juventus -0.5

Soi kèo tài xỉu

Khả năng xuất hiện cửa Xỉu trận này rất lớn khi mà có đến 6 lần Juventus hết trận tối đa 3 bàn trong 8 trận gần đây cùng 3 lần hồi dưới 2,5 bàn khi full-time ở 4 trận sân nhà gần nhất. Juventus cũng có 3 trận giữ sạch lưới tại 5 trận gần đây có điểm tựa tổ ấm đón tiếp Roma trong khi 4 trận liên tiếp gần nhất của Roma cũng đều kết thúc dưới 4 bàn.

Dự đoán: Xỉu 3.0

Soi kèo phạt góc

Anh em nên mạnh dạn bỏ tiền vào cửa Tài góc trận này khi mà có đến 5 lần hết trận ít nhất 9 pha phạt góc tại 7 trận gần đây 2 đội giáp mặt. Juventus ở 4 trận gần nhất cũng có 3 lần họ kết thúc quá 8 quả đá góc bên cạnh 9 trận liền gần đây của Roma đều xuất hiện từ 10 tình huống phạt góc trở lên.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến

Juventus: Szczesny; Danilo, Demirah, Bonucci, Sandro; Aaron Ramsey, Bentancur, Rabiot, Federico Chiesa; Kuluevski, Ronaldo.

AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Diawara, Edin Dzeko; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Dự đoán tỉ số

Sau chiến thắng 2-0 vào tháng Hai năm ngoái, Juventus có thể giành 2 trận thắng liên tiếp trước Roma ở Serie A lần đầu tiên kể từ năm 2016. Đặc biệt là họ đang có mạch 3 trận liền gần đây toàn thắng cùng điểm tựa sân nhà.