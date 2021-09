Soi kèo Chelsea vs Zenit Saint Petersburg – 02h00 ngày 15/09/2021

Posted on

Trận đấu mở màn bảng H Champions League của nhà ĐKVĐ Chelsea sẽ là màn so tài với nhà vô địch nước Nga là Zenit St Petersburg tại sân nhà Stamford Bridge. Chelsea mới có chiến thắng 3-0 ở Premier League trước Aston Villa còn Zenit bước vào cuộc chạm trán này sau chiến thắng 3-1 ở VĐQG Nga trước Terek Grozny họ. Soi kèo bóng đá Chelsea vs Zenit Saint Petersburg – 02h00 ngày 15/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet86.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Zenit Saint Petersburg không thắng trong 7 trận UEFA Champions League gần đây (thua 6) – chuỗi trận dài nhất mà họ không có chiến thắng trong lịch sử tại Cúp C1 châu Âu / UEFA Champions League. Thậm chí họ đã không thể thắng cả 6 trận vòng bảng trong giải đấu mùa trước (hòa 1 thua 5) trong khi Chelsea bất bại trong 11 trận vòng bảng gần đây của họ tại UEFA Champions League, với thất bại gần nhất là trước Valencia vào tháng 9 năm 2019.

Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chelsea và Zenit Saint Petersburg tại cúp châu Âu, trong khi The Blues bất bại trong 6 trận đấu trước đó với các đội bóng Nga tại UEFA Champions League (thắng 5). Do đó có phải chấp kèo tỷ lệ tận 1.75 trái đi nữa thì Chelsea vẫn sáng cửa thắng kèo do Zenit cũng nếm mùi thua kèo tới 4 lần tại 5 trận gần đây.

Dự đoán: Chelsea -1.75

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Artem Dzyuba đã ghi 9 bàn cho Zenit Saint Petersburg tại UEFA Champions League, chỉ kém 1 bàn so với cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của câu lạc bộ trong giải đấu là Hulk. Trong khi cũng có 8 lần Zenit hết trận ít nhất 3 bàn tại 11 trận xa nhà gần đây cùng 7 lần tương tự ở 10 trận gần nhất. Chelsea cũng có mạch 4 trận liền gần đây đá sân nhà đều nổ quá 2,5 bàn khi full-time, do đó theo cửa Tài trận này rất dễ thu về tiền lời.

Dự đoán: Tài 2.75

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

3 trận gần đây thì Chelsea đều kết thúc trận ít nhất 15 quả phạt góc cùng 4 lần hết trận quá 8 quả góc tại 6 trận sân nhà gần đây. Trong khi Zenit cũng có 3 lần kết thúc trận từ 9 pha đá góc trở lên, do đó anh em nên mạnh dạn bỏ tiền vào cửa Tài góc trận này.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Chelsea (3-4-2-1): Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Reece James, Mateo Kovacic, Jorginho, Ben Chilwell, Mason Mount, Kai Havertz, Romelu Lukaku.

Zenit Saint Petersburg (4-4-2): Stanislav Kritsyuk, Aleksey Sutormin, Dejan Lovren, Yaroslav Rakitskiy, Douglas Santos, Aleksandr Erokhin, Daler Kuzyaev, Claudinho, Malcom, Artem Dzyuba, Serdar Azmoun,

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Chelsea đã vô địch Champions League mùa trước và giờ họ đã bổ sung một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới Romelu Lukaku vào đội hình của mình. Huấn luyện viên Thomas Tuchel giờ đây có thể tha hồ lựa chọn nhân sự ở mọi tuyến cho mình và The Blues sẽ dễ dàng có chiến thắng trên sân nhà trận này trước Zenit vốn đá cúp châu Âu rất tệ.