Soi kèo Chelsea vs Man City – 18h30 ngày 25/09/2021

Chelsea đã thể hiện phong độ ấn tượng của họ ở Premier League 2021/22 khi họ đứng đầu bảng và đi tiếp ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh. Đây là màn chạy đà tốt của The Blues trước màn so tài tâm điểm ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh với ĐKVĐ Man City đang có nhiều trục trặc. Soi kèo bóng đá Chelsea vs Man City – 18h30 ngày 25/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Chúng tôi tin rằng Chelsea sẽ thắng kèo đồng banh trận này khi mà The Blues đã thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Man City, bao gồm cả 3 lần chạm trán gần đây giữa 2 CLB này tại Champions League, Premier League và FA Cup. Đại diện thành London vẫn chưa để thua trận nào trong mùa giải này, thắng 4 lần và hòa 1 trong khi Man City thua 1 và hòa 1 trong 5 trận mở màn của Ngoại Hạng Anh bên cạnh 3 lần nếm mùi thua kèo ở 4 trận xa nhà gần đây. Chelsea cũng ca khúc khải hoàn tới 4 lần tại 6 trận gần nhất có điểm tựa sân nhà.

Dự đoán: Chelsea 0

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

4 trong sáu lần gặp nhau gần đây giữa Chelsea và Man City có hơn 2,5 bàn thắng và chúng tôi mong đợi một 90 phút đầy kịch tính xuất hiện cửa Tài trong trận này. 3 trong sáu trận ra quân gần nhất của Chelsea có trên 3,5 trái và trong mỗi trận đấu đó thì đại diện thành London đều ghi được đúng 3 bàn thắng. Hơn 4,5 bàn thắng đã được ghi tại 4 trong 6 trận ra quân gần đây của Man City cùng 4 lần hết trận ít nhất 3 bàn khi Chelsea thi đấu trên sân nhà 6 trận gần đây.

Dự đoán: Tài 2.25

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

10 trận gần đây của Man City có đến 8 trận kết thúc ít nhất 9 tình huống đá góc bên cạnh 6 trận liền gần nhất của Chelsea đều hết trận từ 11 quả phạt góc trở lên. Vì thế khả năng nổ Tài góc trận này rất cao do riêng Chelsea cũng hưởng mình họ tới 21 trái phạt góc ở 3 trận sân nhà gần đây.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Chelsea: Mendy; Ben Chillwell, Christensen, Thiago Silva, Reece James, Rudiger, Timo Werner; Mateo Kovacic, Kante, Hakim Ziyech, Lukaku.

Man City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Nathan Ake, De Bruyne, Gundogan, Mahrez, Jesus, Ferran Torres.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Chúng tôi tin rằng Chelsea sẽ giành chiến thắng ở trận này và tin rằng đội chủ nhà sẽ ghi bàn trước. Trong số các chiến thắng gần đây của Chelsea trước Man City, hai chiến thắng kết thúc với tỷ số 1-0 và hai chiến thắng còn lại với tỷ số 2-1 và 3 trong số 4 trận đấu đó, Chelsea đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.