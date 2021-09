Posted on

Chelsea sẽ bước vào trận đấu ở vòng 3 EFL Cup với Aston Villa vào giữa tuần, diễn ra 3 ngày trước cuộc đụng độ lớn với đương kim vô địch Premier League là Manchester City. Soi kèo Chelsea vs Aston Villa – 01h45 ngày 23/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Thiago Silva trở lại đội hình xuất phát và chính anh đánh đầu khai thông bế tắc, sau đó Kante vào sân thay Mason Mount trong hiệp hai giúp The Blues kiểm soát lại thế trận sau 45 phút đầu tiên kém cỏi trước khi đích thân anh ghi bàn thứ 2 cho Chelsea. Bàn còn lại của The Blues do công của Rudiger giúp họ thắng chủ nhà Tottenham và leo lên ngôi đầu Premier League sau 5 vòng, rõ ràng là Chelsea đang có sự tự tin rất lớn trước thềm trận cầu này.

Xem thêm:

Aston Villa cũng là mồi ngon của Chelsea khi họ đánh bại đối thủ tới 7 lần trong 9 trận gần nhất so tài cùng 6 lần đả bại đối phương ở 8 trận gần đây có điểm tựa sân nhà. Vì thế có phải chấp với ty le keo lên tới 1.25 bàn đi nữa thì Chelsea vẫn sáng cửa thắng kèo trận này bởi Villa đá sân khách cũng không tốt với 4 trận thua trong 8 trận gần nhất phải làm khách.

Dự đoán: Chelsea -1.25

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Villa kết thúc cả 4 trận liền gần nhất xa nhà đều quá 2.75 bàn – mức Tài xỉu do nhà cái cung cấp trận này kèm theo việc mỗi trận của họ tại 6 trận gần đây của họ chứng kiến xuất hiện trung bình 3,5 bàn. Khi 2 đội gặp nhau 10 lần gần đây cũng có 7 lần hết trận ít nhất 3 bàn kèm theo 4 lần tương tự tại 5 trận gần nhất The Blues đá sân nhà, do đó cửa Tài trận này rất dễ nổ.

Dự đoán: Tài 2.75

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

5 trận liền gần đây mà 2 đội so tài đều chứng kiến ít nhất 11 quả đá góc kèm theo mạch 5 trận liên tiếp gần nhất của Chelsea đều dính cảnh này. Riêng Villa cũng hưởng tới 11 trái phạt góc cho mình tại 3 trận gần đây, vì thế anh em hãy mạnh dạn theo cửa Tài góc trận này.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Chelsea: Kepa; Ben Chillwell, Hudson Odoi, Thiago Silva, Reece James, Chalobah, Timo Werner; Mateo Kovacic, Saul Niguez, Hakim Ziyech, Ross Barkley.

Aston Villa: Akos Onodi, Targett, Konsa, Elmohamady, Ramsey, Edwards Rowe, McGinn, Trezeguet, Keinan Davis, Bertrand Traore, El-Ghazi.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Chelsea là một trong những ứng cử viên vô địch EFL Cup mùa này và các nhà vô địch châu Âu vẫn đủ chiều sâu đội hình để đánh bại Aston Villa trận này như tại 10 trận gần nhất ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Aston Villa của Dean Smith đang khởi đầu chật vật ở Premier League mùa này và đã không vô địch League kể từ năm 1996 khó tạo bất ngờ trước chủ nhà Chelsea.