Soi kèo Barcelona vs Valencia – 02h00 – 18/10/2021

Đội bóng xứ Catalan dưới áp lực cực lớn phải đối mặt với một đội Valencia đầy khó khăn đang xếp ngay trên họ tại trận cầu tâm điểm vòng 9 La Liga. Soi kèo bóng đá Barcelona vs Valencia – 02h00 – 18/10/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Valencia là đội khách có nhiều bàn thắng nhất tại Camp Nou tại La Liga kể từ mùa giải 2013/14, ghi 14 bàn sau 8 trận và ghi ít nhất 2 bàn trong 6 trận đó. Sau khi trải qua bảy trận bất bại tại LaLiga từ tháng 5 đến tháng 9, Barcelona đã thua trận gần nhất tại La Liga (0-2 trước Atlético de Madrid), nên việc phải chấp tận 1 bàn khiến họ rất dễ thua kèo trận này.

FC Barcelona nhận thấy mình đang phải chịu áp lực sâu sắc, với huấn luyện viên Ronald Koeman được cho là sẽ sớm bị sa thải khi ông dẫn dắt Barca có khởi đầu tồi tệ nhất từng có chiến dịch giải đấu trong hơn 30 năm qua cũng như khởi đầu tệ nhất ở cúp châu Âu từ trước đến nay sau 2 thất bại cùng với tỷ số 0-3 trước Bayern Munich và Benfica. Họ đang đứng ở vị trí thứ 9 La Liga với 12 điểm cùng việc nếm mùi thua kèo tới 6 lần tại 9 trận sân nhà gần đây. FC Barcelona cũng thiếu vắng các hậu vệ Ronald Araujo, Sergino Dest và Clement Lenglet do chấn thương, dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 10.

Dự đoán: Valencia +1.0

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Có tới 25 bàn thắng xuất hiện tại 6 trận gần nhất mà 2 CLB chạm mặt nhau, trung bình 4,17 bàn mỗi trận cùng việc Barcelona kết thúc quá 2,5 bàn thắng tới 8 lần ở 9 trận gần đây giáp mặt Valencia. Valencia khi so tài với Barcelona trong 6 trận liền gần nhất cũng chọc thủng lưới đại diện xứ Catalan mỗi trận ít nhất 2 bàn bên cạnh việc thủng lưới 10 lần đi kèm 7 bàn thua tại 6 trận gần đây. Do đó cửa Tài trận này rất dễ giúp NHM hưởng niềm vui thắng cược do có đến 8 lần Barcelona nổ quá 2,5 bàn tại 11 trận gần nhất.

Dự đoán: Tài 2.75

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

Có đến 3 lần Valencia hết trận dưới 9 pha đá góc tại 4 trận gần đây và họ sẽ chủ động đá phòng ngự phản công nên khó hưởng nhiều phạt góc ở trận này. Barcelona trong 4 trận gần nhất giáp mặt Bầy dơi cũng có 3 trận kết thúc từ trái phạt góc trở xuống, bởi thế theo cửa Xỉu góc rất dễ thu về tiền lời.

Dự đoán: Xỉu

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Eric Garcia, Gerard Pique, Sergino Dest, Oscar Mingueza; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Memphis Depay, Philippe Coutinho, Luuk de Jong.

Valencia: Jasper Cillessen, Jesus Vazquez, Omar Alderete, Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamon, Thierry Correia; Jose Gaya, Alessandro Burlamaqui, Jason; Goncalo Guedes, Maxi Gomez.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Sự vắng mặt của Ronald Araujo là một cú sốc lớn đối với Barcelona và vì vậy, người hâm mộ có thể sẽ chứng kiến ​​một màn trình diễn phòng ngự tệ hại nữa của Barcelona tại Camp Nou vào đêm Chủ nhật. Barcelona chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường nên họ rất khó có trọn 3 điểm trên sân nhà trận này.