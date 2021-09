Soi kèo Barcelona vs Bayern Munich – 01h45 ngày 15/09/2021

Posted on

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Barcelona và Bayern Munich kể từ vòng tứ kết UEFA Champions 2019-20, khi đó đã kết thúc với chiến thắng 8-2 cho Munich trong trận thua nặng nề nhất của Barca kể từ tháng 4 năm 1951 khi họ thua 0-6 trước Espanyol. Soi kèo đá bóng Barcelona vs Bayern Munich – 01h45 ngày 15/09/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á

Trong tất cả các giải đấu lớn của châu Âu, Barcelona đã thua 7 trận trước Bayern Munich, nhiều hơn 3 trận so với bất kỳ đội bóng nào khác mà họ đã gặp tại giải đấu lớn. 2 chiến thắng của họ trước Munich là ở các trận lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League trên sân nhà, 4-0 vào tháng 4 năm 2009 và 3-0 vào tháng 5 năm 2015. Bayern Munich đã thắng trận mở màn trong 17 mùa giải UEFA Champions League gần nhất của họ, kéo dài từ mùa giải 2003-04 – họ đã thắng những trận đấu này với tổng tỷ số 42-2. Bên cạnh đó, Hùm xám còn vượt ải handicap cả 3 trận xa nhà gần đây nên việc phải chấp với tỷ lệ kèo là 0.25 bàn ở trận này không khiến cửa thắng kèo của họ hẹp đi.

Dự đoán: Bayern Munich -0.25

Soi kèo tài xỉu

Kể từ đầu mùa giải 2018-19, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern đã ghi 28 bàn tại UEFA Champions League – nhiều hơn 8 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác. Tiền đạo người Ba Lan thậm chí ghi tới 23 bàn trong 17 trận gần nhất ở vòng bảng, trong khi Thomas Müller của Bayern đã ghi 6 bàn sau 5 lần ra sân tại UEFA Champions League trước Barcelona, ​​nhiều nhất so với bất kỳ đối thủ nào anh đã gặp trong giải đấu và nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác đã ghi vào lưới Barca trong lịch sử Champions League. Müller cũng chỉ còn 2 bàn nữa là trở thành cầu thủ thứ 8 ghi được 50 bàn thắng tại Champions League, do đó anh em có thể kỳ vọng vào việc cửa Tài sẽ nổ trong trận này.

Dự đoán: Tài 3.25

Soi kèo phạt góc

Bayern có 4 lần hết trận quá 8 quả phạt góc trong 6 trận gần đây cùng 5 lần tương tự ở 6 trận gần nhất đá sân khách. Lần gần nhất Hùm xám gặp Barcelona cũng kết thúc trận trên 9 trái phạt góc, vì thế cửa Tài góc trận này rất dễ nổ.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến

Barcelona: Neto, Dest, Araujo, Alba, Roberto, Riqui, Busquets, Pedri, Ansu Fati, Braithwaite, Luuk Jong.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Niklas Sule, Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller.

Dự đoán tỉ số

Memphis Depay có thể sẽ ra mắt tại UEFA Champions League cho Barcelona trong trận đấu này – cầu thủ người Hà Lan đã tham gia trực tiếp vào 11 bàn thắng sau 14 lần ra sân ở UCL (7 bàn, 4 kiến ​​tạo) và đã ghi bàn trong cả 5 trận đấu vòng bảng gần nhất, tất cả đều với Lyon trong mùa 2019-20. Vì thế hãy kỳ vọng vào việc Depay sẽ gồng gánh hàng công của Barcelona trong trận này.