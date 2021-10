Soi kèo Arsenal vs Crystal Palace – 02h00 – 19/10/2021

Posted on

Crystal Palace sẽ có chuyến làm khách đến sân Emirates vào thứ Hai trong trận cầu muộn nhất vòng 8 giải Ngoại hạng Anh với chủ nhà Arsenal. Kiểm tra 6 trận đối đầu trước đó giữa 2 CLB thì Arsenal lẫn Palace đều giành 1 chiến thắng. Soi kèo bóng đá Arsenal vs Crystal Palace – 02h00 – 19/10/2021 từ các chuyên gia của Kubet.

Soi kèo Châu Á chính xác từ Kubet86

Arsenal đã thắng 7 trận sân nhà gần nhất ở Premier League diễn ra vào thứ Hai theo giờ nước Anh và ghi được 15 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Arsenal đã thắng 4 trong 5 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, nhiều như kết quả họ có trong 15 trận trước đó tại Emirates cộng lại nên họ sáng cửa thắng kèo trận này dẫu phải chấp 0.75 bàn thắng. Đừng quên, Pháo thủ cũng có 3 lần vượt ải handicap tại 4 trận gần đây trong khi Palace hưởng mùi thắng kèo kèo có 2 lần ở 8 trận gần nhất. Khi xa nhà 4 trận liên tiếp gần nhất thì Palace cũng đều không thắng và nếm mùi thua kèo 3 trận.

Dự đoán: Arsenal -0.75

Soi kèo tài xỉu theo Kubet86

Có tổng cộng 19 bàn thắng được ghi từ 2 câu lạc bộ trong 6 trận đấu gần đây 2 đội so tài với 10 bàn của The Gunners và 9 bàn được ghi bởi The Eagles, số bàn thắng trung bình mỗi trận là 3,17. Khi đá sân nhà 2 trận gần nhất thì Pháo thủ cũng đều kết thúc quá 2.5 bàn – mức Tài xỉu nhà cái cung cấp trận này bên cạnh 8 lần tương tự ở 11 trận gần đây. 5 trận xa nhà gần nhất cũng có tận 4 lần Palace hết trận ít nhất 3 bàn, vì vậy NHM nên mạnh dạn theo cửa Tài.

Dự đoán: Tài 2.5

Soi kèo phạt góc siêu chuẩn từ Kubet86

Theo cửa Tài góc trận này rất dễ thu về tiền lời do có đến 8 trận kết thúc ít nhất 10 quả phạt góc tại 10 trận gần đây Pháo thủ giáp đấu Palace cùng 6 lần tương tự ở 8 trận gần nhất của Arsenal. Trong khi Palace cũng hết trận từ 9 pha đá góc trở lên tới 4 lần tại 6 trận gần đây.

Dự đoán: Tài

Đội hình dự kiến từ chuyên gia bóng đá của Kubet86

Arsenal: Ramsdale, Pablo Mari, Ben White, Kieran Tierney, Cedric, Mohamed Elneny, Granit Xhaka, Smith-Rowe, Pepe, Odegaard, Saka.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Ayew, Riedewald, Schlupp, Eze; Zaha, Benteke.

Dự đoán tỉ số của Kubet86

Crystal Palace bất thắng trước Arsenal khi họ phải làm khách của Pháo thủ trong 2 trận đấu trước đó và đã không thắng trên sân khách trong 5 trận gần nhất tại giải VĐQG. Do đó trước Pháo thủ đang tìm lại phong độ thì Palace rất dễ trắng tay trận này.