Soi cầu tam giác là gì? Bí kíp soi cầu tam giác hiệu quả

Soi cầu tam giác hiện đang được đánh giá là một trong những soi cầu xổ số miền Bắc hiệu quả nhất và được nhiều người chơi lựa chọn nhất. Tuy nhiên đối với những người chơi mới thì cách soi này còn tương đối là mới mẻ. Vậy kinh nghiệm soi cầu như thế nào, cách soi cầu tam giác ra sao? Các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá qua bài viết dưới đây nhé

Soi cầu tam giác là gì?

Soi cầu tam giác hay còn được gọi với cái tên là soi cầu lô, lô tô tam giác miền Bắc, đây là phương pháp kết hợp các con số của các giải lại với nhau để tìm ra được một con bạch thủ lô để người chơi đánh vào hôm sau.

Phương pháp này không đòi hỏi người chơi phải có quá nhiều kỹ thuật và tính toán, thay vào đó là sự nhanh nhạy và ghi nhớ của các con số. Dựa vào đó người chơi có thể thấy được sự liên hệ giữa các con số để có thể chọn ra được con bạch thủ lô có tỷ lệ trúng rất cao.

Bí kíp soi cầu tam giác hiệu quả tuyệt đối

Cách soi cầu này có muôn hình muôn vẻ và mỗi một người chơi sẽ có cho mình những cách soi hoàn toàn khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về 5 cách soi cầu tam giác hiệu quả nhất, đang được các cao thủ lô đề lão làng truyền lại để các bạn có thể tham khảo nhé.

Soi cầu tam giác giữa giải 7 và giải đặc biệt

Phương pháp này được thực hiện dựa trên sự kết hợp của con số giữa trong giải đặc biệt với số đầu và số cuối của giải 7.

Các bạn có thể xem ngay ví dụ dưới đây để dễ hiểu hơn nhé

Hôm nay giải đặc biệt xsmb ngày 19/8/2021 là , số giữa là 21544. Các bạn hãy lấy số 5 ở giữa ghép với số đầu tiên và cuối cùng của giải 7. Như vậy chúng ta sẽ được cặp song thủ lô là 59 và 55.

Ưu điểm của phương pháp soi cầu này chính là con số ra thường rất đẹp và lô về tương đối thường xuyên. Các bạn lên nuôi cặp song thủ lô này theo khung từ 3 đến 5 ngày để cho tỷ lệ trúng thưởng sẽ cao hơn nhé.

Soi cầu lô tam giác giải đặc biệt với giải 6

Phương pháp này cũng được thực hiện tương tự phương pháp bên trên, bằng cách ghép con số chính giữa của giải đặc biệt với 2 số đầu và số cuối của giải thứ 6 trong ngày.

Dựa vào kết qua bên trên, thì chúng ta sẽ có được cặp song thủ lô là 56 và 58. Để chắc ăn và tránh bị lộn đầu thì các bạn có thể đánh cả cặp 56 – 65 và 58 – 85. Nếu như may mắn thì các bạn có thể trúng được nhiều nháy ở trong cùng một cặp lô và phát tài một cách rất nhanh chóng nhé!

Các bạn có thể thấy rằng, phương pháp soi cầu này giúp chúng ta rút ngắn được rất nhiều thời gian để tìm ra các con bạch thủ lô và lại rất hiệu quả nữa chứ. Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ chiến thắng lên thì các bạn hãy kết hợp soi cầu tam giác này với các phương pháp khác để tìm ra được con bạch thủ lô chính xác nhất. Dưới đây sẽ là một số phương pháp kết hợp mà bạn có thể tham khảo đó là:

Soi cầu kết hợp với lô gan

Sau khi các bạn đã tìm ra được con bạch thủ lô cho mình thì hãy nên xem xét lại một lần nữa xem con lô của mình chọn có phải là lô gan hay không nhé. Nếu như con bạch thủ lô của các bạn đã lâu chưa xuất hiện và sắp đến ngày gan tối đa thì các bạn hãy đánh ngay và luôn nhé.

Soi cầu lô tam giác kết hợp với bạc nhớ

Các bạn cũng có thể kết hợp phương pháp soi cầu tam giác này với phương pháp bạc nhớ lô đề. Hiệu quả nhất ở đây vẫn là phương pháp bạc nhớ đầu câm, đuôi câm và thống kê tần suất xuất hiện cặp lô.

Từ đó, các bạn có thể suy đoán ra được xác suất cặp lô của các bạn mới soi cầu ra có xuất hiện ngay trong ngày hôm sau hay không.

Soi cầu kết hợp với nuôi khung 3 ngày

Để có thể chắc ăn và không bị bỏ lỡ con bạch thủ lô thì các bạn có thể kết hợp và sử dụng thêm soi cầu cùng với nuôi lô khung trong 3 ngày. Cách vào tiền theo tỷ lệ là 1:3:10 sẽ tăng cơ hội trúng bạch thủ lô cho các bạn cao hơn rất nhiều đấy.

Hơn thế nữa, khi các bạn nuôi khung 3 ngày còn có thể bảo vệ được nguồn vốn đầu tư của chính mình nữa. Chính vì vậy, phương pháp này rất thích hợp đối với những người chơi mới và chưa có nhiều kinh nghiệm trong chốt số lô.

Kết luận

Bài viết trên đây của KUBET86 đã gợi ý và giải thích cho các bạn soi cầu tam giác là gì? những cách soi cầu tam giác nào hiệu quả và chính xác nhất. Hi vọng với những chia sẻ bên trên thì các bạn đã có thể tìm ra được cho mình cách soi cầu phù hợp nhất với mình. Chỉ cần thêm một chút may mắn cùng với khả năng tính toán tốt thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được những thắng lợi lớn khi tham gia lô đề rồi đấy. Chúc các bạn may mắn và thành công.