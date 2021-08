Soi cầu ngũ hành là gì? Cách soi cầu ngũ hành hiệu quả

Posted on

Soi cầu ngũ hành là gì? Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cách soi cầu ngũ hành chính xác nhất để các bạn có thể hiểu và sử dụng thuần thục phương pháp này. Có lẽ rất nhiều người chơi vẫn còn chưa về việc vận dụng phong thủy vào trong bộ môn số học lô đề. Rất nhiều người chơi hay nhầm lẫn giữa các phương pháp duy tâm và phong thủy ở trong trò chơi này. Vậy thì khi vận dụng phương pháp soi cầu ngũ hành sẽ dựa trên những yếu tố nào? Các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Soi Cầu Ngũ Hành Là Gì?

Soi cầu ngũ hành là phương pháp để có thể tìm chọn các con số dựa theo thuyết âm mưu ngũ hành. Có tới 3 quy luật ngũ hành theo từng loại nhân tố khác nhau, bao gồm quy luật số về âm dương cùng với các mối quan hệ nhân tố giữa ngũ hành và sinh khắc ngũ hành.

Để có thể nắm rõ được cách vận dụng cũng như các đặc tính của phương thức soi cầu ngũ hành của ngày hôm nay thì người chơi phải hiểu cách soi cầu âm dương và lô đề online.

Cách Soi Cầu Ngũ Hành

đây là 1 trong 3 quy luật thường hay được vận dụng vào trong các phương thức soi cầu ngũ hành, đó là quy luật bóng âm cùng với dương ngũ hành. Đây là một phương pháp soi cầu âm và được vận dụnga một cách tương đối đơn giản, nhưng yếu tố cốt lõi ở đây nằm ở các con số mà bạn chọn để có thể vận dụng quy luật và tìm ra con số mới.

Bước đầu tiên để có thể vận dụng phương pháp này đó là dự đoán XSMB âm dương ngũ hành là các bạn cần phải xác định con số may mắn của mình. Tốt nhất thì đó không phải là các con số ngẫu nhiên, mà đó phải là các con số có ý nghĩa với bạn và ở các thời điểm đặc biệt nhất. Tiếp theo người chơi cần phải nắm rõ được quy luật bóng âm dương ngũ hành cùng với soi cầu để có thể vận dụng tìm ra con số may mắn.

Quy luật đối với bóng âm: 1-4, 2-9, 3-6, 5-8, 0-7.

Quy luật đối với bóng dương: 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-5.

Ví dụ: Nếu như con số của các bạn chọn là 20, vận dụng theo quy luật bóng dương thì kết quả của bạn các sẽ là con số 75, và theo bóng âm thì kết quả con số sẽ là 67

Soi Cầu Theo Quy Luật Tương Sinh, Tương Khắc Ngũ Hành

Đối với phương thức soi cầu theo ngũ hành trên ta có thể vận dụng quy luật bóng âm, dương ở các phương pháp soi cầu ngũ hành và theo các quy luật vận dụng đó là các mối quan hệ của các nhân tố ngũ hành.

Các con số đi kèm với các nhân tố ngũ hành đó là: Kim: 4-9, Thủy: 1-6, Mộc: 3-8, Hỏa: 2-7, Thổ: 0-5.

Mỗi quan hệ ngũ hành đó là:

Tương Sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa

Tương Khắc: Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.

Soi Cầu Ngũ Hành Bát Quái

Khi người chơi soi cầu theo ngũ hành hôm nay thì theo bát quái cũng có chung các đặc tính cùng với những phương thức bên trên. Các bạn cần phải phải lựa chọn các con số cùng với vận dụng theo quy luật ngũ hành bát quái. Chúng ta sẽ có quy luật như sau:

Càn: 0-9, Đoài: 1-8, Ly: 2, Chấn: 3, Tốn: 4, Khảm: 5, Cấn: 6, Khôn: 7.

Trong đó thì Càn sẽ đối Tốn, Đoài sẽ đối Chấn, Ly sẽ đối Khảm và Cân sẽ đối Khốn.

Phương Pháp Soi Cầu Ngũ Hành MB Từ Cao Thủ

Đây là cách chơi lô đề được áp dụng theo phong thủy cùng với tâm linh vào những con số. Ngũ hành sẽ có 5 bản mệnh tương sinh và tương khắc nhau theo những quy luật. Ngũ hành sẽ có âm và dương để có thể cân bằng cùng với điều hòa quy luật giữa sinh tồn của vạn vật.

Soi Cầu XSMB Theo Can Chi

Phương pháp soi cầu ngũ hành MB ngoài các quy luật âm dương của ngũ hành thì người chơi còn cần phải bổ sung thêm các cách soi cầu ngũ hành theo can chi. Theo can chi thì ngũ hành âm dương không phải là 10 thiên can cùng với 12 địa chi giống các con giáp mà là phải theo ngũ hành bát quái.

Mỗi một con quái sẽ có số tượng trưng riêng cho mình để có thể dùng cho soi cầu ngũ hành MB. Người chơi sẽ phải dựa vào đây để có thể suy đoán ra con số lô đề để đánh cho hôm sau.

Càn sẽ là con số 0 hoặc 8

Đoài sẽ là con số 1 hoặc 9

Ly sẽ là số 2

Chấn sẽ là số 3

Tốn sẽ là số 4

Khảm sẽ là số 5

Cấn sẽ là số 6

Khôn sẽ là số 7

Soi Cầu Âm Dương Miền Bắc Theo Bóng Số

Soi cầu ngũ hành ngũ hành thường sẽ cho ra các cặp số là bóng dương cùng bóng âm của nhau. Người chơi sẽ phải áp dụng những quy tắc âm dương này để có thể chọn ra được các con số lô đề phù hợp theo từng ngày.

Tất cả các cặp số bóng âm sẽ là: 1 và 4, 2 và 9, 3 và 6, 5 và 8, 0 và 7

Tất cả các cặp số bóng dương là: 1 và 6, 2 và 7, 3 và 8, 4 và 9, 5 và 0.

Kết luận

Qua bài viết trên các bạn soi cầu ngũ hành là gì? các cách thực hiện soi cầu ngũ hành thì các bạn có thể thấy cách soi cầu này tương đối đơn giản phải không nào? Với những phương pháp này chúng tôi xin chúc các bạn có thể tận dụng chính xác vào thực tế và tìm ra được các con số may mắn của mình và giành được nhiều chiến thắng.