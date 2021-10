Poker là gì? Hướng dẫn chơi game bài Poker cơ bản

Posted on

Game bài Poker còn được biết với những cái tên gọi khác là như Xì tố hoặc Xì phé, trò chơi này sử dụng bộ bài tây 52 lá chơi bằng. Hiện nay, Poker là một dạng game bài cực kỳ nổi tiếng và đang được rất nhiều người chơi ưa chuộng tại tất cả các quốc gia trên khắp thế giới. Bài viết này KUBET86 sẽ giới thiệu đến anh em chi tiết về game bài này nhé.

Game bài Poker là gì?

Trò chơi này không chỉ là một hình thức đánh cược may rủi đơn thuần, mà người chơi cần phải thể hiện trí tuệ cao siêu của mình, để có thể sáng tạo ra những cách chơi riêng và mang đậm phong cách của mỗi một cá nhân.

Những người chơi Poker lâu năm và có nhiều kinh nghiệm thì họ còn có thể bắt bài được cả chiến thuật của đối phương, để từ đó đưa ra những cách chơi sao cho phù hợp nhất và nhanh chóng giành được chiến thắng.

Trò chơi Poker luôn là một cái tên rất được người chơi yêu thích và lựa chọn để chơi tại các sòng casino quốc tế. Mặc dù có luật chơi tương đối phức tạp, thế nhưng chính những điều kịch tính và khó đoán trong trò chơi này lại là điều níu giữ được người chơi. Hiện nay game bài này đã xuất hiện ở hầu hết các nhà cái online khác nhau trong đó nổi tiếng được nhiều người biết đến chính là nhà cái Kubet.

Nguồn gốc bài Poker

Nguồn gốc của game bài Poker cho đến nay vẫn đang là một ẩn số được rất nhiều người bàn tán những vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chính xác nhất. Rất nhiều các quốc gia đều cho rằng, bài Poker có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước mình, bởi vì tên gọi và luật chơi của nó có phần tương tư như một số trò chơi khác từ thời xa xưa.

Đến đầu những năm 1830 thì trò chơi này dần hình thành và đã nên được một bộ khung chung nhất, sau đó được phổ biến một cách rộng rãi. Đầu thế kỷ 19, thì trò chơi Poker chính thức du nhập nước Mỹ và nó đã được cấp phép xuất hiện trên truyền hình vào những năm 2000. Đến những năm 2003 đến 2006 chính là giai đoạn đỉnh cao nhất của trò chơi này.

Hướng dẫn chơi bài Poker cơ bản

Bài Poker có rất nhiều các biến thể khác nhau phổ, nhưng hiện nay biến nhất vẫn là Texas Hold’em. Dưới đây là những hướng dẫn chơi game cơ bản cho anh em tham gia game bài này.

Các luật chơi poker cơ bản

Thường thì trong một bàn chơi poker sẽ có từ 2 đến 10 người chơi. Đối với hình thức đánh Online thì còn sẽ tùy thuộc vào nhà cái, thường 1 bàn sẽ có 2, 6 hoặc 9 người.

Trên bàn Poker sẽ có chữ D tức là Dealer, sau mỗi vãn chơi chữ D này sẽ được luân chuyển từ người chơi này sang người chơi khác theo chiều kim đồng hồ. Vị trí của chữ D được dùng để xác định xem người chơi nào phải hành động trước.

Khi bắt đầu chơi thì mỗi một người chơi sẽ được chia 2 lá bài, đây được gọi là bài tẩy. Tiếp theo sẽ là 5 lá bài chung ở giữa và nó sẽ được lật lần lượt qua 4 vòng cược.

Người chơi nào có trong tay những dàn bài mạnh nhất (bài tẩy và bài chung trên bàn) sẽ là người giành chiến thắng. Nếu như xuất hiện người chơi tố, những người chơi còn lại không theo và bỏ bài thì người tố sẽ là người giành chiến thắng.

Tất cả tiền cược sau mỗi vòng cược sẽ được gom chung vào một chỗ và được gọi là pot, người chơi chiến thắng sẽ ăn toàn bộ số tiền cược đó.

Một số lựa chọn trong vòng cược

Cược (Bet) : Tức là người chơi có thể đặt cược với số tiền tuỳ ý khi chưa có ai cược. Người chơi sau nếu như muốn tiếp tục chơi thì bắt buộc phải vào một số tiền ít nhất là bằng với số tiền mà các bạn đã cược, hoặc họ cũng có thể lựa chọn bỏ bài.

Tố (Raise): Tức là đã có người chơi chọn cược trước, nếu người chơi sau chọn cược thêm thì sẽ được gọi là tố. Nếu các bạn thấy có người tố, thì hãy nên cân nhắc bởi vì thường bài của họ có thể đang rất mạnh thì họ mới tố.

Tố tất (All-in): Tức là người chơi lựa chọn đặt cược toàn bộ số tiền mà mình đang có, thì được gọi là tố tất. Trong trường hợp này, ván bài vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và người tố tất chỉ cần ngồi xem cho đến khi ván bài phân định thắng thua.

Xem (Check): Có nghĩa là không người chơi nào lựa chọn cược, kể cả bạn. Ván bài sẽ tiếp tục diễn ra theo trình tự.

Bỏ bài (Fold): Tức là người chơi cảm thấy bài mình quá xấu và không có cơ hội giành chiến thắng thì sẽ lựa chọn cách bỏ bài, lúc này người chơi sẽ không phải chi thêm tiền để tránh thua nặng. Tuy nhiên, tất cả số tiền người chơi đã cược trước đó bị mất.

Theo (Call) : Tức là người chơi sẽ tiếp tục chi ra số tiền bằng với người chơi trước đã cược hoặc tố để có thể tiếp tục chơi ván bài đó.

Trình tự một ván bài

Một ván bài Poker sẽ diễn ra gồm 4 vòng như sau:

Vòng 1: Fre-Flop

Vòng này được diễn ra ngay sau người chơi đã biết được 2 lá bài tẩy của mình là gì, đây cũng là vòng cược đầu tiên. Người chơi thứ 2 ở bên trái của Dealer sẽ là người phải hành động đầu tiên, họ có thể lựa chọn bỏ bài, theo hoặc là cược… Lượt chơi sẽ tiếp tục từ người chơi này sang người chơi khác và được tính theo chiều kim đồng hồ.

Sau khi kết thúc vòng 1 thì sẽ chuyển qua vòng 2, khi mà tiền cược của tất cả người chơi đã bằng nhau. Trừ những người bỏ bài.

Vòng 2: Flop

Khi vòng 2 bắt đầu, sẽ có 3 lá bài chung đầu tiên sẽ được lật ra ở giữa bàn chơi. Tất cả người chơi đều có thể xem và sẽ tiến hành tự kết hợp với 2 lá bài tẩy của mình, để có thể tạo ra tay tối ưu nhất và mạnh nhất.

Sau đó vòng cược lại sẽ được tiếp tục tương tự như ở vòng 1, bắt đầu sẽ là người chơi đầu tiên ở bên trái Dealer. Tuy nhiên, trong vòng này thì người chơi sẽ có thêm 1 tùy chọn nữa đó là Xem (Check), lựa chọn Xem để chuyển lượt cho người kế tiếp nếu như trước đó chưa có ai chọn cược thêm.

Vòng 3: Turn

Tại vòng này, sẽ có thêm 1 lá bài chung được lật lên để tất cả người chơi có thể tiếp tục tối ưu cho tay bài của mình. Sau đó tất cả người chơi sẽ tiếp tục một vòng cược mới và vòng cược này cũng giống như vòng cược 2.

Vòng 4: River

Đến vòng này, là sự xuất hiện của lá bài chung thứ 5, tất cả người chơi sẽ kết hợp với 2 lá bài tẩy của mình để tạo thành một tay bài mạnh nhất. Trong vòng cược thứ 4 vẫn sẽ được diễn ra giống như vòng cược 2 và 3.

Sau khi người chơi đã hoàn thành vòng cược cuối này và chỉ còn một người, thì người chơi đó sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp còn lại nhiều hơn một người chơi thì tất cả người chơi còn lại sẽ cùng ngửa bài, để có thể xác định ra người có bộ bài mạnh nhất theo bảng thứ hạng tay bài và người có bộ bài mạnh nhất sẽ giành chiến thắng.

Thứ hạng các tay bài

Lưu ý:

Trong Poker lá Át được coi là lá bài cao nhất trong sảnh 10 J Q K A, nhưng nó cũng là lá bài thấp nhất trong sảnh A 2 3 4 5. Nếu như có 2 người chơi cùng có sảnh thì sẽ dựa vào lá bài cao nhất của sảnh để so sánh. Nếu là bộ 3 thì so sánh con bài cao nhì, bộ đôi thì so sánh đội lớn hơn để tìm ra người giành chiến thắng.

Sảnh chúa (Royal Flush): Hay còn được gọi là sảnh rồng, sảnh hoàng gia hoặc thùng phá sảnh lớn. Tổ hợp này bao gồm 5 lá bài 10, J, Q, K, A đồng chất với nhau.

Thùng phá sảnh (Straight Flush): Tức là tay bài gồm 5 lá bài liên tiếp với nhau và đồng chất.

Tứ quý (Four of a kind): Tứ quý là sự kết hợp của 4 lá bài có cùng giá trị và 1 lá bài lẻ, ví dụ như Q, 9, 9, 9, 9.

Cù lũ (Full House): Cù lũ là sự kết hợp của một bộ ba là trùng giá trị và một đôi, ví dụ như 7, 7, 7, Q, Q.

Thùng (Flush): Thùng tức là tay bài gồm có 5 lá bài đồng chất với nhau.

Sảnh (Straight): Sảnh tức là 5 lá bài liền nhau, nhưng không đồng chất với nhau.

Bộ ba (Three of a kind): Tức là tay bài của người chơi có 3 lá bài giống nhau và 2 lá bài lẻ, ví dụ như 5,5,5,8,10.

Hai đôi (Two Pair): Tức là tay bài của người chơi có 2 đôi khác nhau và 1 lá bài lẻ, ví dụ như J, J, 8, 8, 10.

Một đôi (Pair): Tức là tay bài của người chơi có 2 lá bài giống nhau và 3 lá bàu lẻ, ví dụ như 8, 8 ,9, Q, A.

Mậu thầu (High Card): Tức là trong tay bài của người chơi đang có 5 lá bài đã là cao nhất trong số 7 lá bài, nhưng chúng lại không kết hợp được với nhau, dù chỉ là 1 đội.

Kết luận

Bài viết trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về game bài Poker tại nhà cái KUBET. Hy vọng với những thông tin này đã giúp anh em có thêm kiến thức để chơi game này. Hãy đăng ký tài khoản ngay để bắt đầu tham gia trải nghiệm nhé.