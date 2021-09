Nằm mơ thấy tai nạn giao thông điềm báo gì?

Mơ thấy bạn xuất hiện tai nạn giao thông do chính bạn làm chủ điều khiển xe máy. Giấc mơ này cho thấy bạn nên đề phòng vấn đề sức khỏe của bản thân và an toàn khi đi lại. Bạn nên tuân thủ luật an toàn giao thông, đúng quy định, kẻo không sẽ gây nguy hại cho bản thân và người xung quanh.