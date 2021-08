Mùng 1 đánh con gì dễ trúng lớn

Hôm nay là mùng 1, mà các bạn lại đang phân vân xem không biết mùng 1 đánh con gì? số nào? cho hiệu quả và dễ dàng để trúng số, thì các bạn nhất định phải theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ đưa ra những gợi ý để các bạn có thể chọn được cho mình các con số may mắn và đẹp nhất để đánh cho ngày đầu tiên của tháng mới.

Đôi nét về mùng 1 trong lô đề xổ số

Theo quan niệm của người Việt Nam thì mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng (lịch âm). Bởi vì là ngày đầu tháng nên nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nếu như ngày này mà các bạn làm việc gì may mắn hoặc xui xẻo thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong toàn bộ tháng đó. Vì vậy, đây là lý do mà rất nhiều người kiêng kỵ và cẩn thận khi làm bất cứ việc gì trong ngày này.

Trong xổ số lô đề online, thì ngày mùng 1 rất dễ sẽ được ông bà tổ tiên giúp bạn có được cho mình 1 con số may mắn. Đó là lý do mà tất cả những người tin tưởng vào thế giới tâm linh thì luôn muốn thử vận may của mình vào những ngày này.

Mùng 1 đánh con gì? số nào? chuẩn xác nhất

Tùy thuộc vào việc người chơi lựa chọn xổ số của từng vùng miền khác và các thứ trong tuần khác nhau để có thể lựa chọn ra được cho mình một con số may mắn nhất để đánh cho ngày đặc biệt của tháng.

Chơi xổ số miền Bắc mùng 1 đánh con gì?

Ngày mùng 1 và lại trùng vào thứ 2, các bạn đánh ngay cặp lô bạch thủ 05, 79 và 96, song thủ lô 58-85, 65-74 hoặc lô kép 88, cùng với đó là lô 3 càng 742.

Ngày mùng 1 và lại trùng vào thứ 3, các bạn đánh ngay cặp lô bạch thủ 42, 57 và 98, song thủ lô 29-92, 47-74 hoặc lô kép 00, cùng với đó là lô 3 càng 824.

Ngày mùng 1 và lại trùng vào thứ 4, các bạn đánh ngay cặp lô bạch thủ 74, 69 và 98, song thủ lô 17-71, 05-50 hoặc lô kép 11, cùng với đó là lô 3 càng 654.

Ngày mùng 1 và lại trùng vào thứ 5, các bạn đánh ngay cặp lô bạch thủ 01, 10 và 89, song thủ lô 38-83, 65-56 hoặc lô kép 88, cùng với đó là lô 3 càng 327.

Ngày mùng 1 và lại trùng vào thứ 6, các bạn đánh ngay cặp lô bạch thủ 03, 74 và 25, song thủ lô 57-75, 12-21 hoặc lô kép 77, cùng với đó là lô 3 càng 981.

Ngày mùng 1 và lại trùng vào thứ 7, các bạn đánh ngay cặp lô bạch thủ 25, 59 và 54, song thủ lô 93-39, 37-73 hoặc lô kép 55, cùng với đó là lô 3 càng 635.

Ngày mùng 1 và lại trùng vào chủ nhật, các bạn đánh ngạy cặp lô bạch thủ 02, 18 và 79, song thủ lô 08-80, 19-91 hoặc lô kép 44, cùng với đó là lô 3 càng 087.

Chơi xổ số miền Trung mùng 1 đánh con gì?

Ngày mùng 1 rơi vào thứ 2, đánh ngay con số 57 hoặc 46 cho giải đặc biệt, và 01-61-94 hoặc 67-75-83 cho cầu lô VIP.

Ngày mùng 1 rơi vào thứ 3, đánh ngay con số 77 hoặc 92 cho giải đặc biệt, và 12-58-27 hoặc 32-43-73 cho cầu lô VIP.

Ngày mùng 1 rơi vào thứ 4, đánh ngay con số 28 hoặc 37 cho giải đặc biệt, và 32-73-43 hoặc 17-41-88 cho cầu lô VIP.

Ngày mùng 1 rơi vào thứ 5, đánh ngay con số 04 hoặc 28 cho giải đặc biệt, và 56-81-84 hoặc 16-17-28 cho cầu lô VIP.

Ngày mùng 1 rơi vào thứ 6, đánh ngay con số 57 hoặc 46 cho giải đặc biệt, và 16-52-81 hoặc 38-49-54 cho cầu lô VIP.

Ngày mùng 1 rơi vào thứ 7, đánh ngay con số 37 hoặc 09 cho giải đặc biệt, và 43-57-64 hoặc 19-36-75 cho cầu lô VIP.

Ngày mùng 1 rơi vào chủ nhật, đánh ngay con số 48 hoặc 68 cho giải đặc biệt, và 68-77-93 hoặc 22-61-83 cho cầu lô VIP.

Chơi xổ số miền Nam mùng 1 đánh con gì?

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày thứ 2, thì đánh con số 22, 61 cho giải đặc biệt, đánh số 25 hoặc 96 cho giải 8, 21-31-40, 21-15-51 cho cầu lô VIP.

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày thứ 3, thì đánh con số 13, 73, 97 cho giải đặc biệt, đánh số 07, 57 hoặc 66 cho giải 8, 00-78-00, 77-54-77 cho cầu lô VIP.

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày thứ 4, thì đánh con số 01, 77, 85 cho giải đặc biệt, đánh số 16, 23 hoặc 31 cho giải 8, 50-56-71, 23-11-93 cho cầu lô VIP.

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày thứ 5, thì đánh con số 12, 37, 79 cho giải đặc biệt, con số 44, 57 hoặc 84 cho giải 8, 78-19-42, 97-95-20 cho cầu lô VIP.

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày thứ 6, thì đánh con số 18, 43, 61 cho giải đặc biệt, đánh số 11, 24 hoặc 69 cho giải 8, 96-66-53, 67-38-23 cho cầu lô VIP.

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày thứ 7, thì đánh con số 06, 20, 63 cho giải đặc biệt, đánh số 19, 28 hoặc 39 cho giải 8, 70-57-55, 28-27-35 cho cầu lô VIP.

Nếu Mùng 1 rơi vào ngày chủ nhật, thì đánh con số 40, 74, 75 cho giải đặc biệt, đánh số 01, 80, 75 cho giải 8, 65-00-20, 63-63-41 cho cầu lô VIP.

Kết luận

Trên đây là một vài thông tin mà chúng tôi đã tập hợp về mùng 1 đánh con gì trong lô đề online. Hy vọng với bài viết này đã có thể giúp các bạn đã biết được ngày mùng 1 đầu tháng thì nên đánh con gì? Chọn những con số nào hiệu quả hay những cặp lô, số đề nào hay về và dễ trúng nhất.