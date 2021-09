Lô đề 12 con giáp là gì? Cách chơi lô đề chính xác nhất

Lô đề 12 con giáp là một phương pháp chơi lô đề online được nhiều rất nhiều lô đề thủ áp dụng và đã thành công và hiệu quả. Nếu các bạn quan tâm đến phương pháp chơi lô đề này, thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ hướng dẫn tới các bạn phương pháp chơi lô đề 12 con giáp chuẩn nhất.

12 con giáp là gì?

Lô đề 12 con giáp bao gồm 10 thiên can và 12 địa chi. Thường thì mỗi một thiên can ghép với một địa chi sẽ tạo thành một Can Chi, Can chi này có chu kỳ 60 lần quay vòng 1 chu kỳ.

Như các bạn đã biết, nói đến 12 con giáp chính là nhắc đến 12 con vật trong hoàng đạo, những con vật này có mục đích chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm và canh giờ. Để có thể hiểu rõ hơn điều này các bạn có thể theo dõi thêm về thiên can địa chi như sau:

10 thiên can tức là nói đến: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.

12 địa chi tức là các con vật sau đây: Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Mỗi một canh giờ sẽ tương ứng với 2 giờ hiện tại. Các canh giờ sẽ được tính sau: giờ Tý (là từ 23h – 1h sáng), giờ Sửu (là từ 1h-3 giờ), giờ dần (là từ 3h-5h)…

Lô đề 12 con giáp là gì?

Hiện nay mỗi một công ty xổ số miền Bắc, Trung, Nam sẽ đều có một trụ sở để quay số cố định. Tại mỗi một địa chỉ quay số các bạn có thể dễ dàng xác định được rõ phương hướng về thiên can địa chi như sau: Hướng Bắc – Tý, hướng Đông Nam – Thân…

Từ đó, những người chơi lô đề sẽ vận dụng các phương pháp khác nhau để tính toán và tạo ra những bộ số chuẩn nhất để tiến hành đánh lô đề. Tuy cách chơi này hơi cho chút mê tín, thế nhưng nó lại trở thành sự lựa chọn của rất nhiều các cao thủ lô đề.

Cách chơi lô đề 12 con giáp chính xác và hiệu quả?

Thông thường thì các con giáp sẽ có chu kỳ là 12 ngày, chính vì vậy các bạn có thể kiểm tra xem những con lô nào đẹp nhất của 12 ngày trước, để từ đó tạo thành cầu đẹp. Sau đó, xem xét các điều kiện khác nhau để chọn ra cho mình một con lô đề để đánh cho ngày hôm đó.

Mỗi một tháng sẽ có những ngày trùng với con giáp của tháng trước, bởi vì chu kỳ sẽ là 60 ngày, chính vì vậy, các bạn có thể lặp lại một bộ lô của tháng trước để đánh.

Hai phương pháp trên nếu muốn giành được nhiều chiến thắng, đòi hỏi người chơi cần phải thật nhạy bén và trực giác tốt.

Dàn lô đề 12 con giáp

Tý bao gồm những con số: 48, 60, 72, 84, 96, 00, 12, 24, 36

Sửu bao gồm những con số: 49, 61, 73, 85, 97, 01, 13, 25, 37

Dần bao gồm những con số: 50, 62, 74, 86, 98, 02, 14, 26, 38,

Mão bao gồm những con số: 63, 75, 87, 99, 03, 15, 27, 39, 51

Thìn bao gồm những con số: 52, 64, 76, 88, 04, 16, 28, 40,

Tỵ bao gồm những con số: 53, 65, 77, 89, 05, 17, 29, 41,

Ngọ bao gồm những con số: 54, 66, 78, 90, 06, 18, 30, 42,

Mùi bao gồm những con số: 55, 67, 79, 91, 07, 19, 31, 43,

Thân bao gồm những con số: 56, 68, 80, 92, 08, 20, 32, 44

Dậu bao gồm những con số: 57, 69, 81, 93, 09, 21, 33, 45,

Tuất bao gồm những con số: 58, 70, 82, 94, 10, 22, 34, 46,

Hợi bao gồm những con số: 59, 71, 83, 95, 11, 23, 35, 47

Chơi lô đề theo bộ số

Bộ số 01 bao gồm 8 con số, đó là: 51 15 56 65 01 10 06 60

Bộ số 02 bao gồm 8 con số, đó là: 52 25 57 75 02 20 07 70

Bộ số 03 bao gồm 8 con số, đó là: 53 35 58 85 03 30 08 80

Bộ số 04 bao gồm 8 con số, đó là: 54 45 59 95 04 40 09 90

Bộ số 12 bao gồm 8 con số, đó là: 62 26 67 76 12 21 17 71

Bộ số 13 bao gồm 8 con số, đó là: 63 36 68 86 13 31 18 81

Bộ số 14 bao gồm 8 con số, đó là: 64 46 69 96 14 41 19 91

Bộ số 23 bao gồm 8 con số, đó là: 73 37 78 87 23 32 28 82

Bộ số 24 bao gồm 8 con số, đó là: 74 47 79 97 24 42 29 92

Bộ số 34 bao gồm 8 con số, đó là: 84 48 89 98 34 43 39 93

Bộ số 00 bao gồm 4 số, đó là: 00 55 05 50

Bộ số 11 bao gồm 4 số, đó là: 11 66 16 61

Bộ số 22 bao gồm 4 số, đó là: 22 77 27 72

Bộ số 33 bao gồm 4 số, đó là: 33 88 38 83

Bộ số 44 bao gồm 4 số, đó là: 44 99 49 94

Cách đánh đề theo con giáp

Như các bạn đã biết thì tất cả các con giáp sẽ đều mặc định chu kỳ, do đó khi tiến hành đánh lô đề 12 con giáp các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ bảng kết quả của 12 ngày trước đó. Để từ đó xác định ra những con số đẹp và có khả năng về cao nhất..

Kết luận

Bài viết trên đây của KUBET86 đã tổng hợp về những phương pháp chơi lô đề 12 con giáp đem lại hiệu quả cao và chính xác nhất. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các bạn có thêm thật nhiều kinh nghiệm khi chơi lô đề. Chúc các bạn may mắn…