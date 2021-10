Posted on

Link sopcast Arsenal vs Aston Villa – 2h ngày 23/10/2021. Soi kèo Arsenal vs Aston Villa – 2h ngày 23/10/2021 từ các chuyên gia của Kubet86.

Nhận định trước trận đấu

Arsenal đang có chuỗi 6 trận bất bại cho tới thời điểm hiện tại. Nếu đứng ở góc độ khách quan thì đây cũng là những kết quả không tồi. Tuy nhiên, nếu so với thành tích đầu mùa thì Arsenal lại đang tụt hậu so với chính mình. Họ vẫn đang thể hiện bộ mặt gióng như mọi năm khi chuệch choạc thấy rõ sau vài vòng đấu. Cảm giác an toàn và ổn định là điều mà Pháo thủ không đem lại cho người hâm mộ thời điểm này.

Hai trận hoà nhọc nhằn gần đây là ví dụ xác đáng nhất cho thấy phong độ phập phù của đội chủ nhà. Thậm chí, trong trận đấu với đối thủ được đánh giá thấp hơn Crystal Palace – suýt chút nữa Arsenal đã để thua với thế trận được đánh giá kém hơn hẳn. Bàn gỡ hoà những phút cuối trận của tiền đạo Lacazette ở những phút bù giờ đã giúp Arsenal thoát khỏi cửa tử.

Gặp đội khách Aston Villa luôn là những kỷ niệm không vui ùa về với người hâm mộ Arsenal. Họ đã để thua Aston Villa trong 3 lần gặp nhau gần nhất. Đêm nay, nhiều khả năng sẽ lại là một lần sảy chân khi đội chủ nhà không đem lại cảm giác an tâm trong những trận đầu gần đây.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 1-1 Aston Villa.