Kèo tổng thẻ trong trận đấu tài/xỉu là gì? Loại kèo này cũng tương tự như kèo tài xỉu diễn ra ở các trận đấu bóng đá, nhưng kèo này sẽ cá cược về tổng số thẻ phạt trong cả một trận đấu hoặc trong hiệp 1 thi đấu trong trận đấu bóng đá. Tỷ lệ kèo thẻ phạt này thường là do nhà cái quyết định, tỷ lệ này sẽ được dựa trên đội hình của hai đội cũng có thể là tính chất của trận đấu, hoặc là trọng tài bắt chính trong trận đấu đó là ai.

kèo tổng thẻ trong trận đấu tài/xỉu này còn được gọi với cái tên là kèo Tài Xỉu thẻ phạt (Over/Under Card), Đây là một loại kèo Tài Xỉu đang cực kỳ phổ biến và được rất nhiều người chơi yêu thích và lựa chọn. Đối với kèo Tài Xỉu tổng thẻ phạt này, người chơi sẽ phải dự đoán tổng số thẻ phạt mà trọng tài chính sẽ rút ra cho cả hai đội trong khoảng thời gian thi đấu chính thức là cao hơn hay thấp so với số thẻ mà nhà cái đã đưa ra trước đó.

Trong kèo tổng thẻ phạt này sẽ có cửa tài và cửa xỉu. Cửa xỉu tức là người chơi sẽ dự đoán số thẻ phạt của hai đội trong trận đấu sẽ ít hơn số thẻ phạt mà nhà cái đã đưa ra. Còn cửa tài tức là người chơi dự đoán số thẻ phạt trong trận đấu của hai đội sẽ nhiều hơn số thẻ phạt mà nhà cái đã đưa ra trước đó. Ngoài ra, người chơi còn có thể chọn đặt cược cho một hiệp hoặc cho cả trận.

Những điều mà người chơi cần lưu ý khi chơi Kèo tổng thẻ trong trận đấu tài/xỉu là gì? Trong trận đấu, sẽ có một số tình huống mà trọng tài chính rút thẻ đối với cá nhân trên sân, nhưng họ lại không phải là các cầu thủ mà đó có thể là huấn luyện viên của hai bên. Kèo tài xỉu thẻ phạt không tính những thẻ này nhé, kèo này chỉ tính thẻ cho những cầu thủ đang chơi trực tiếp trên sân của hai đội bóng thôi nhé.

Ngoài ra, mỗi một thẻ loại thẻ phạt sẽ có một cách tính điểm khác nhau. 1 chiếc thẻ vàng sẽ tương ứng là 1 điểm, còn 1 chiếc thẻ đỏ sẽ được tính là 2 điểm. Chính vì vậy, thường thì một cầu thủ trên sân đấu sẽ chỉ có thể nhận tối đa 2 thẻ vàng hoặc là 1 thẻ đỏ trực tiếp thôi nhé. Tuy nhiên, nếu như cầu thủ đó trong 1 trận đấu mà bị nhận 2 thẻ vàng, thì điều này đồng nghĩa với việc là cầu thủ đó sẽ bị nhận 1 thẻ đỏ, tình huống này sẽ được tính là 3 điểm nhé. Bởi vì, cầu thủ này trước đó đã bị nhận 1 chiếc thẻ vàng và được tính là 1 điểm, Sau đó cầu thủ này lại nhận tiếp thẻ vàng thứ 2, và 2 thẻ vàng sẽ thành thẻ đỏ, thì chúng ta sẽ có cách tính là điểm thẻ vàng thứ nhất cộng với điểm thẻ đỏ sẽ là 3 điểm.

Cách đánh kèo tài xỉu tổng thẻ phạt chắc ăn nhất

Đối với rất nhiều người chơi thì cách đánh kèo tài xỉu thẻ phạt này chắc không còn quá xa lạ, nhưng để có thể giành được chiến thắng khi chơi kèo loại kèo thì lại là một điều không phải dễ dàng nhé.

Trước khi các bạn muốn đặt cược cho kèo tổng thẻ phạt tài xỉu thì phải cần chú ý đến người huấn luyện viên của 2 đội bóng trong trận đấu này như thế nào.

Ví dụ: Nếu như người huấn luyện viên có chiến thuật phòng ngự là chính, thì chắc chắn các học trò của ông ấy sẽ chơi theo chiến thuật rất rắn. Từ đó, số thẻ phạt của những trận đấu có vị huấn luyện này dẫn dắt thì cửa tài kèo thẻ phạt sẽ có cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Ngược lại, nếu như người huấn luyện viên có lối chơi tiki taka thì các học trò của ông ấy sẽ thường xuyên chạy chỗ và chuyền nhiều hơn, điều này khiến cho sẽ có ít những pha va chạm xảy ra hơn, thì chắc chắn số thẻ phạt cũng sẽ ít hơn.

Sau khi các bạn đã chú ý đến các huấn luyện viên của hai đội, thì các bạn cũng cần phải chú ý đến những cầu thủ sẽ ra sân của 2 đội. Đôi khi những chiếc thẻ phạt lại không xuất phát từ những hậu vệ, mà nó lại từ chính các tiền đạo. Những cầu thủ nóng tính thì thường sẽ rất dễ bị dính thẻ phạt, bởi vì họ thường sẽ không giữ vững đức bình tĩnh.

Ngoài ra, người trọng tài bắt chính và tính chất của trận đấu giữa hai đội tuyển cũng là một điều quyết định tới số thẻ trong trận đấu. Nếu trận đấu có tích chất loại trực tiếp thì thường là các trận đấu sẽ có nhiều thẻ phạt. Người trọng tài bắt chính trong trận đấu đó là ai, họ có cứng rắn hay không cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến số thẻ phạt của trận đấu.

Ví dụ về kèo tổng thẻ trong trận đấu Tài/Xỉu

Ví dụ 1 về kèo tổng thẻ trong trận đấu Tài/Xỉu

Chúng ta sẽ có trận đấu giữa đội tuyển Ý vs Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng Euro 2020-2021. Với đội hình vượt trội của mình thì không khó để đội tuyển Ý có thể giành được chiến thắng cho mình. Do đó, trận đấu này khá dễ dàng, nên không việc gì mà họ phải có những va chạm không đáng tiếc dẫn đến thẻ phạt cả. Người chơi chọn cửa cược xỉu 4.5 điểm. Với số tiền cược cho trận đấu này là 100$.

Nếu như kết thúc trận đấu và tổng số điểm thẻ phạt được quy đổi của cả 2 đội nhận được ít hơn 4.5 điểm, thì người chơi sẽ giành chiến thắng với số tiền nhận về là: 100 × 1.62 = 162$.

Nếu như kết thúc trận đấu mà số điểm quy đổi từ thẻ phạt ra lớn hơn 4.5 điểm, thì người chơi sẽ thua và mất hết số tiền đã cược là 100$. Còn những người chơi đặt cược cửa tài sẽ thắng và thu về số tiền là: 100 × 2.16 = 216$.

Ví dụ 2 về kèo tổng thẻ trong trận đấu Tài/Xỉu

Chúng ta có trận đấu giữa đội tuyển Xứ Wales vs Thụy Sĩ tại bảng A của vòng bảng Euro 2020-2021. Đội hình ra sân của 2 đội không quá khác biệt, dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra khá là căng thẳng. Do vậy, khả năng số thẻ phạt của trận đấu này cũng sẽ khá cao, do cả 2 đội đều muốn có cho mình trận thắng đầu tiên trong ngày thi đấu đầu tiên. Người chơi lựa chọn đặt cược cửa tài 4 điểm với số tiền là 100$.

Nếu như kết thúc trận đấu và tổng số điểm quy đổi từ thẻ phạt của cả 2 đội lớn hơn 4 điểm, thì người chơi sẽ giành chiến thắng và nhận về số tiền là: 100 × 1.70 = 170$.

Nếu như kết thúc trận đấu và số điểm quy đổi từ thẻ phạt ra bé hơn 4 điểm, thì người chơi sẽ thua và mất hết số tiền đã cược là 100$. Những người chơi đặt cửa xỉu sẽ thắng và thu về số tiền là: 100 × 2.10 = 210$.

Nếu kết thúc trận đấu và số điểm quy đổi từ số thẻ ra được là 4 điểm, thì tất cả người chơi của 2 cửa tài và xỉu sẽ được hoàn lại tiền đã cược.

Kinh nghiệm đánh kèo tổng thẻ trong trận đấu tài/xỉu là gì

Kèo tài xỉu tổng thẻ trong trận đấu là một loại kèo tương đối dễ chơi nên được rất được người chơi cá cược ưa thích và lựa chọn. Các bạn chỉ cần nắm vững một số nguyên tắc sau là sẽ gia tăng đáng kể được tỉ lệ thắng cược.

Đối với các trận đấu mang tính quyết định như tứ kết và bán kết thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn cửa xỉu.

Nếu các trận đấu có các cầu thủ máu lửa hoặc phong cách đá rất nhiệt tình và lăn xả thì các bạn nên chọn cược cửa tài.

Nếu cả 2 đội đều lựa chọn lối đá phòng thủ, thì các bạn hãy lựa chọn cược cửa xỉu..

Quan trọng nhất là các bạn hãy áp dụng một số phương pháp quản lý tiền cược sao cho hợp lý.

Kết luận

Hy vọng thông qua bài viết trên đây các bạn đã có thể hiểu hơn rõ về kèo tổng thẻ trong trận đấu tài/xỉu là gì, cùng với những kinh nghiệm khi chơi loại kèo này. Hy vọng những thông tin KUBET86 chia sẻ trên sẽ giúp ích các bạn khi chơi loại kè này. Chúc các bạn may mắn…