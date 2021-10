Kèo Draw No Bet là gì? Kinh nghiệm soi kèo chuẩn

Kèo Draw No Bet là một loại kèo mà người chơi chỉ có thể tiến hành lựa chọn đặt cho cửa trên hoặc cửa dưới mà thôi. Nếu như kết quả của trận đấu là hòa thì người chơi sẽ được nhà cái hoàn trả lại số tiền đã đặt cược trước đó. Kèo Draw No Bet này được phát triển dựa trên kèo châu âu, chính vì vậy sẽ không có tỷ lệ chấp giữa hai đội tuyển với nhau, nhưng loại kèo này lại có đôi chút khác biệt về tỷ lệ cược giữa đội kèo trên và kèo dưới. Thường thì đội kèo cửa trên sẽ có tỷ lệ ăn cược thấp hơn so với đội kèo dưới. Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Kèo Draw No Bet thông quá bài viết dưới đây nhé.

Kèo Draw No Bet là gì ?

Người chơi cá độ bóng đá tại Việt Nam thường gọi kèo Draw No Bet này là kèo hòa hoàn trả. Loại kèo này không chỉ xuất hiện trong bộ môn bóng đá, mà nó còn xuất hiện ở tất cả các môn thể thao khác như: Bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, bóng ném…

Ví dụ: Chúng ta có trận đấu giữa hai đội tuyển Hibernians Paola FC vs Flora Tllinn. Nếu như người chơi lựa chọn đặt cược cho đội tuyển Hibernians Paola FC thắng, thì sẽ có những trường hợp xảy ra như sau:

Nếu như trận đấu kết thúc với kết quả là đội Hibernians Paola FC giành chiến thắng: Thì người chơi sẽ thắng và nhận về đủ tiền.

Nếu như trận đấu kết thúc với kết quả là đội Flora Tallinn thắng: Thì người chơi sẽ thua cược mà mất đi tất cả tiền đã cược.

Nếu như trận đấu kết thúc với kết quả hai đội hòa: Thì lúc này nhà cái sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà người chơi đã đặt cược trước đó.

Hướng dẫn chơi kèo Draw No Bet trong cá độ bóng đá

Cách thức đặt cược kèo Draw No Bet cũng tương đối giống như cách đặt kèo châu Âu 1×2. Chỉ khác một chỗ là người chơi chỉ có hai lựa chọn để đặt cược mà thôi, đó là:

Đội chủ nhà giành chiến thắng

Đội khách giành chiến thắng

Ví dụ : Chúng ta có trận đấu giữa hai đội tuyển AC MILAN vs NAPOLI. Nếu như người chơi lựa chọn đặt cược cho đội khác NAPOLI giành chiến thắng. Sẽ có những trường hợp sau có thể xảy ra:

Khi kết thúc trận đấu và đội tuyển AC MILAN giành chiến thắng: Thì người chơi thua cược và mất đi toàn bộ số tiền đã cược trước đó.

Khi kết thúc trận đấu và đội tuyển NAPOLI giành chiến thắng: Người chơi sẽ thắng cược và nhận về số tiền theo tỷ lệ nhà cái đã đưa ra trước đó.

Kết thúc trận đấu và hai đội có kết quả hòa: Nhà cái sẽ hoàn trả lại tất cả số tiền cược mà người chơi đã cược trước đó.

Có thể nói, khi chơi kèo Draw No Bet vô cùng an toàn. Nếu như không may trận đấu có kết quả là hòa thì xem như người chơi chưa từng đặt cược, tiền cược đã đặt cược trước đó sẽ được nhà cái hoàn trả lại cho người chơi.

Cách Tính Tiền Kèo Draw No Bet

Nhằm giúp người chơi có thể hiểu rõ hơn về kèo Draw No Bet, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể như sau: Người chơi có 1 triệu đồng để đặt cược kèo Draw No Bet cho trận đấu giữa hai đội tuyển Middlesbrough vs Bournemouth. Người chơi lựa chọn đặt cược cho đội tuyển Middlesbrough thắng, với số tiền cược là 1.000.000 VND.

Khi kết thúc trận đấu và đội tuyển Middlesbrough giành chiến thắng: Người chơi sẽ thắng cược và nhận về số tiền thưởng là: 1.000.000 x2.6= 2.600.000, số tiền lãi mà người chơi sẽ nhận về là = 2.600.000 – 1.000.000= 1.600.000 Vnđ.

Khi kết thúc trận đấu và đội tuyển Bournemouth giành chiến thắng: Thì người chơi sẽ thua cược và mất đi 1.000.000 VND đã đặt cược trước đó.

Nếu như kết quả là 2 đội hòa nhau: Thì lúc này nhà cái sẽ hoàn trả lại số tiền 1.000.000 VND mà các bạn đã cược trước đó.

Qua ví dụ trên thì các bạn có thể thấy, nếu như chọn kèo Draw No Bet thì tỷ lệ ăn cược tương đối cao hơn so với những loại kèo khác. Khi chơi loại kèo này cũng tăng rất nhiều cơ hội giành chiến thắng cho người chơi và hạn chế tối thiểu những rủi ro mà các bạn có thể gặp phải. Tuy nhiên, với loại kèo cá cược có độ an toàn cao như Draw No Bet, thì người chơi phải chấp nhận mức sẽ lãi thấp hơn so với những loại kèo khác.

Công thức tính tiền chơi kèo hòa không tính không bị lỗ vốn

Để tránh không bị lỗ vốn thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một số công thức tính tiền chơi kèo Draw No Bet như sau:

Tiền chơi kèo hòa: Tiền đặt cược : tỷ lệ odd hòa

Tiền chơi kèo thắng: Tiền đặt cược – Tiền theo kèo hòa

Ví dụ: Nếu như các bạn có 1.000.000 để bet và kèo hòa và tỷ lệ là 3.1 thì:

Tiền để chơi kèo hòa sẽ là: 1.000.000/3.1 = 322.580 Vnd.

Tiền để cược một trong hai đội dành chiến thắng sẽ là: 677.419 Vnd.

Cũng từ một số tiền vốn cược ban đầu, thay vì vào sát phạt ở 1 loại kèo nhất định thì các bạn xé nhỏ ra để vào kèo hòa hoàn trả này thì rủi ro sẽ giảm thiểu đi rất nhiều đấy.

Kinh nghiệm Đánh Kèo Draw No Bet

Phân tích kỹ thông tin hai đội bóng

Trước khi tiến hành cá cược bóng đá tại các nhà cái, thì người chơi cần phải nghiên cứu và phân tích tình hình thực tế của hai đội chơi như: phong độ của 2 đội bóng, danh sách các cầu thủ gặp phải chấn thương, số bàn thắng ghi được trong trận trước, huấn luyện viên của từng đội là ai, số lượng thẻ đỏ và thẻ vàng, chiến thuật và phong cách thi đấu của 2 đội như thế nào, các điều kiện bên ngoài có làm ảnh hưởng đến trận đấu hay không…

Phân tích trình độ hai đội bóng

Nếu như đội tuyển A có thực lực mạnh hơn so với đội B rất nhiều, thì người chơi không nên chơi Kèo Draw No Bet nhé. Thay vào đó, các bạn hãy chơi kèo handicap để có thể tối ưu hóa số tiền thưởng cho bản thân mình nhận về.

Nếu như trong trận đấu mà đội tuyển A thất thủ, thì khả năng rất cao đội B có thể sẽ lật ngược tình thế. Người chơi cần phải cân nhắc và lựa chọn thêm Kèo Draw No Bet hoặc kèo châu âu để đảm bảo an toàn nhất.

Phân tích tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra

Nhà cái thường sẽ đưa ra tỷ lệ kèo trước khi trận đấu diễn ra từ 3- 5 ngày. Nên người chơi hãy tham khảo bảng tỷ lệ kèo của nhà cái để có thể lựa chọn cho mình nơi đặt cược uy tín và chất lượng nhất nhé.

Chơi kết hợp thêm nhiều loại kèo khác

Bên cạnh chơi kèo Draw No Bet thì người chơi cũng nên đặt cược thêm một số loại kèo phụ khác như: kèo phạt góc, kèo tài xỉu, tỷ số chính xác, kèo HT/FT…

Kết luận

Bài viết trên đây của KUBET86 đã giới thiệu tới toàn thế các bạn về Kèo Draw No Bet, cũng như một số kinh nghiệm khi chơi loại kèo này. Kèo Draw No Bet chính là một sự lựa chọn cực kỳ an toàn và chắc chắn, kèo này giúp người chơi có thể giảm thiểu tối đa khả năng bị thua trận. Các bạn cũng cần phải lưu ý rằng, nếu như khả năng thắng cược cao thì tiền thưởng nhận về chắc chắn sẽ thấp đi. Chính vì vậy, khi đặt cược các bạn cần phải dựa dự tính đến tất cả các điều kiện và tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong trận đấu nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công khi chơi kèo này.