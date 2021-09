Thực hư việc sử dụng công cụ hack xóc đĩa tại KU casino

Posted on

KU Casino là một trong những nhà cái chơi xóc đĩa online nổi tiếng và được nhiều người lựa chọn. Trên thị trường hiện nay đang có thông tin về công cụ hack xóc đĩa Ku casino. Đây là một trong những cách mà người chơi sử dụng để gian lận để có được chiến thắng. Vậy thực hư việc này như thế nào?

Công cụ hack xóc đĩa Ku casino là gì?

Công cụ hack Ku casino được nhiều người đồn đoán bao gồm 2 loại đó là phần mềm và chip báo rung. Hai công cụ này được giới thiệu có thể báo chính xác kết quả của ván cược. Hiện tại các trò chơi mà hai sản phẩm này nhắm tới là xóc đĩa và Baccarat. Để chứng minh cho độ chính xác của công cụ này nhiều người còn quay video biểu diễn hiệu quả từ app.

Đồng thời còn cam kết sẽ cho test thử ngay lúc mua hàng hoặc thậm chí hoàn tiền nếu app không hoạt động. Để tìm hiểu về công cụ này bạn có thể tham khảo những thông tin trong nội dung tiếp theo của bài viết.

Thực hư việc sử dụng công cụ hack xóc đĩa ku casino

Công cụ hack xóc đĩa Ku casino được nhiều người tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên thực hư hiệu quả mà app này đem lại như thế nào sẽ được chia sẻ sau đây:

Hack casino live stream là không thể

Các đoạn quảng cáo trên mạng cùng sự hứa hẹn của những đối tượng bán app hack này cho rằng tính năng dự đoán kết quả cá cược rất hấp dẫn. Đặc biệt là không như những mô hình đầu tư khác. Chiến thắng ở bàn casino luôn lớn hơn gấp 3 đến 4 lần nếu sử dụng công cụ này. Chính những điều này đã thu hút người chơi. Tuy nhiên thực chất thì điều này là không khả thi. Khi mà nhà cái sử dụng hình thức live stream thì không có công cụ nào hack được.

KU không thể bị hack bằng phần mềm

Dựa vào phần mềm thì nhà cái sẽ không dễ dàng bị hack. Như các bạn biết Ku Casino là sảnh chơi trực tiếp có nghĩa là người điều khiển đến các dụng cụ được sử dụng đều là thật. Những gì mà người chơi nhìn thấy trên màn hình đặt cược là viedeo đang được phát trực tiếp tại sòng bài theo thời gian thực. Vì vậy kết quả của các trò chơi đặt cược không phải xuất hiện bằng những thuật toán. Không thể tạo ra được một phần mềm có thể can thiệp vào thuật toán. Vốn dĩ không có thuật toán nào nằm trong các trò chơi cụ thể là xóc đĩa tại Ku Casino.

Phải chăng những phần mềm đó tính toán dựa trên kết quả thống kê?

Nếu nhà cái không dễ dàng bị hack thì có thể những sản phẩm này dùng kỹ thuật tính toán để đưa ra dự đoán. Như vậy thì không được gọi là hack Ku Casino nữa mà chỉ đơn giản là một phần mềm tính toán bằng cách thống kê. Tuy nhiên để làm được điều này thì bạn cần phải có đủ dữ liệu về lịch sử các bàn cược. Nếu có thì việc hack vào hệ thống Ku Casino để lấy lịch sử bàn cược. Hiện tại thì kể cả máy tính mạnh nhất cũng khó có thể tìm ra được kết quả nhanh chóng. Vì vậy có thể nói không thể dùng công nghệ hack để dự đoán được kết quả xóc đĩa.

Không đủ công nghệ để phân tích âm thanh đưa ra dự đoán chính xác

Với các phân tích trên thì việc hack KU casino thông qua xâm nhập vào máy chủ của KU cũng không đưa được dự đoán chính xác. Do đó những quảng cáo phần mềm và app hack kubet có phần không đúng sự thật. Tuy nhiên có một thiết bị ngoài phát tín hiệu rung qua điện thoại để dự báo kết quả.

Thiết bị này không hề can thiệp vào máy tính do đó không xâm nhập và hack KU casino. Chính vì thế rất có thể công nghệ của nó là những cảm biến âm thanh. Từ những âm thanh va chạm của xúc xắc với thành bình úp mà đưa ra dự báo. Mới nghe qua đã thấy giống như những phim cờ bạc bịp trên truyền hình. Nhưng giả định công nghệ này tồn tại thì cũng không thể nghe âm thanh xóc đĩa chính xác được. Bởi lẽ vì lý do đường truyền, hoặc đơn giản là loa của bạn bị nhiễu hay thậm chí những âm thanh xung quanh cũng khiến thiết bị đưa tín hiệu sai. Chính vì thế cam kết 100% dự đoán chính xác các ván bàn của Ku casino là không có thật.

Cách chiến thắng tại KU casino chính là kỹ thuật soi cầu

Có thể nói công nghệ và máy tính đã phải chịu thất bại trong việc hack Ku casino. Biện pháp duy nhất để người chơi có được chiến thắng khi tham gia chơi xóc đĩa tại nhà cái này đó là nâng cao kỹ thuật đặt cược. Bộ não con người bên cạnh việc mạnh hơn máy tính còn có thể học hỏi và rút kinh nghiệm hiệu quả. Dưới đây là một số cách để chiến thắng khi chơi xóc đĩa bạn có thể tham khảo:

Đánh chẵn lẻ kết hợp cược gấp thếp

Chơi theo chiến thuật này chỉ cược duy nhất cửa chẵn hoặc lẻ do xác suất thắng cao lên đến 50-50. Đồng thời áp dụng mức cược theo nguyên tắc gấp thếp. Tức là nếu thua thì ván sau sẽ được cược gấp đôi ván đầu.

Ví dụ:

Ván đầu tiên cược 50k. Nếu không chiến thắng thì ở ván thứ 2 bạn hãy nhân đôi số tiền cược.

Ván thứ 2 cược 100k, nếu thắng thì người chơi sẽ thắng 50k, còn thua thì lại tăng gấp đôi tiền cược ở ván tiếp theo.

Ván thứ 3 chơi 200k tiền cược, nếu thắng thì bạn lời 50k, thua thì tăng gấp đôi số tiền cược ở ván 4.

Như vậy bạn có thể chắc chắn sẽ không bị lỗ. Thông thường thì người chơi sẽ có chiến thắng ở ván 2 hoặc 3 chứ ít khi nào đợi đến ván thứ 4 mới thắng. Tuy nhiên cách cược này cũng có nhược điểm đó là cần số vốn lớn và ăn chắc. Vì vậy sẽ phù hợp với những người muốn ăn chắc, mặc bền chứ không làm liều.

Cược chẵn kết hợp cược 4 nút đều trắng hoặc đỏ

Với cách chơi này người chơi sẽ đặt tiền ở cửa chẵn và cược kết hợp cùng với 1 trong 2 cửa cược sau: 4 nút đều trắng hoặc 1 nút đỏ. Như vậy kết quả sẽ là:

Nếu cược 20k vào cửa chẵn, 10k vào cửa 4 nút đều đỏ. Nếu ra 4 nút đỏ thì bạn ăn 139.6 tức là ăn gấp 5 lần vốn cược đã bỏ ra.

Nếu chỉ ra cửa chẵn mà không ra 4 nút đỏ thì bạn vẫn ăn 9.2k.

Nếu về cửa chẵn bạn sẽ thua cả 2 cửa và mất 20k.

Như vậy cách cược này sẽ giúp bạn có 50-50 cơ hội thắng chẵn. Nhưng nếu rơi vào 6% may mắn ra cửa 4 nút đều trắng hoặc đỏ thì sẽ ăn đậm.

Cược cửa lẻ, kết hợp cược 3 xu trắng hoặc đỏ

Bên cạnh cách cược chẵn lẻ thì các nhà cái thường đưa thêm 4 cửa cược khác. Những cửa này có xuất thắng thấp hơn nhưng tỷ lệ ăn cũng cao hơn. Người chơi chiến thuật này thường sẽ đặt 1 vé cửa lẻ và kết hợp cược cùng 1 trong 2 cửa đó là: Cược 3 xu trắng, 1 xu đỏ hoặc cược 3 xu đỏ một xu trắng.

Ví dụ:

Trường hợp 1:

Nếu bạn cược 30k vào cửa lẻ

Nếu thắng bạn ăn 28.8k

Nếu thua bạn mất 30k

Trường hợp 2:

Nếu bạn cược 20k vào cửa lẻ. 10k vào cửa 3 Xu trắng 1 xu đỏ

Nếu ra cửa 3 xu trắng 1 xu đỏ thì bạn thắng cả 2 cửa. Ăn 19.2 +26 = 45.2k

Nếu chỉ thắng cửa lẻ ( Ví dụ về 3 trắng, 1 đỏ) Bạn thắng 9.2k

Nếu về cửa chẵn. Bạn thua cả 2 cửa thì bạn mất 20k.

Như vậy có thể nói cùng với một số tiền nhưng nếu người chơi chia ra đánh ở nhiều cửa thì tỷ lệ ăn và xác suất thắng sẽ cao hơn. Cho dù xác suất ra cửa 3 xu đỏ/trắng là 12% nhưng nếu thắng thì đặt 1 ăn 1.5 thay vì chỉ ăn 0.96.